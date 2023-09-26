Ученые хотят переименовать жука Гитлера и бабочку Муссолини

Специалисты расходятся во мнении, стоит ли это делать.

Ученые призывают как можно скорее переименовать животных с «оскорбительными» именами – к ним они в том числе относят виды насекомых, названные в честь фашистских диктаторов (таких, как Адольф Гитлер и Бенито Муссолини). Такое требование выдвинули после того, как организация, ответственная за присвоение названий этим видам, ранее в этом году запретила вычеркивать «противоречивые названия» видов, чтобы избежать путаницы среди исследователей.

Как мы знаем, у всех животных, растений и даже микробов на планете есть научные названия. Они состоят из двух слов на латинском и используются учёными во всём мире. Первое слово – это название рода, которое присваивается всем близкородственным видам, а второе слово в названии принадлежит каждому отдельному виду. В некоторых случаях названия рода и вида могут совпадать.

Обычно выбрать название новым видам и родам позволяют ученым, которые совершили открытие. В последнее время это привело к появлению большого количества видов, названных в честь знаменитостей – например, Тейлор Свифт и Леонардо Ди Каприо, а также в честь политических деятелей, таких как президенты США. Но в прошлом некоторым видам присваивали имена более противоречивых фигур, таких как Гитлер и Муссолини.

Есть как минимум два вида животных, названных в честь Гитлера: Rochlingia hitleri – вымершее летающее насекомое каменноугольного периода (от 359 до 299 миллионов лет назад), открытое немецким палеонтологом в 1934 году; и Anophthalmus hitleri – слепой пещерный жук из Словении, которому дали имя немецкие исследователи в 1937 году.

Имя Муссолини было присвоено виду бабочек Hypopta mussolinii, который обитает в Ливии – одной из стран, оккупированных Италией во время правления Муссолини. Другие «спорные» названия включают виды, названные в честь работорговцев, колонизаторов и даже криптовалютных компаний.

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Помимо того, что эти имена устарели, они могут вызвать проблемы у самих животных. Например, A. hitleri оказался на грани исчезновения, потому что коллекционеры платят за эти экземпляры тысячи долларов просто чтобы получить в своё владение жука с необычным названием.

Многие ученые теперь считают, что пришло время признать ошибки прошлого и переименовать виды. Однако сообщество, отвечающее за присвоение названий видам животных, категорически против этой идеи.

В январе Международная комиссия по зоологической номенклатуре (ICZN), организация, которая утверждает названия всех видов животных, опубликовала статью в Зоологическом журнале Линнеевского общества, в которой рекомендовала «продолжать использовать научные названия как первоначально предписано».

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ICZN утверждает, что изменение названия видов вызовет путаницу среди исследователей, поскольку в научной литературе затронутые виды будут иметь два отдельных названия. Это противоречит основной цели организации в отношении названий животных: стабильности. Исследователи ICZN также отметили, что существуют сотни тысяч видов животных, названных в честь различных людей или мест, и что переименование некоторых из них только спровоцирует и дальше менять названия другим видам.

Но в новой серии редакционных статей, опубликованных 23 августа в Зоологическом журнале Линнеевского общества, десятки исследователей выступают против первоначального решения ICZN.

«Мы не можем ставить стабильность выше социальной справедливости», – Маркос Рапозо, систематик Национального музея Федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии и ведущий автор одной из новых статей.

Исследователи утверждают, что наука не должна отказываться от более широких социальных изменений только для облегчения жизни исследователей.

«Биологические науки являются неотъемлемой частью общества. Важно понимать, что биология, включая связанную с ней область зоологической номенклатуры, не должна существовать в совершенно независимом вакууме», – написали исследователи в одной из статей.

Одним из решений, предложенных исследователями, выступающими за переименование, является создание специального комитета ICZN, занимающегося обсуждением этики сомнительных имен. Однако ICZN утверждает, что они в первую очередь таксономисты, а не специалисты по этике.

Это не первый спор вокруг названий видов. У ботаников уже были дебаты о видах растений с «проблемными» названиями, которые достигли апогея в 2021 году. Этот вопрос будет вынесен на голосование на Международном ботаническом конгрессе 2024 года в Мадриде в июле следующего года, и результат может помочь повлиять на реакцию ICZN в будущем.