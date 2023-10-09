Ученые наконец-то выяснили, как мурлыкают кошки

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Исследователи наконец-то обнаружили ключ к мурлыканью кошек. По их мнению, он заключается в мягких подушечках голосовых связок.

Ученые давно ломали голову над тем, как кошкам удается издавать характерное низкое мурлыканье, ведь низкочастотные звуки обычно издают более крупные животные с более длинными голосовыми связками.

Эти «мурлыкающие подушечки» соединительной ткани, встроенные в голосовые связки, по-видимому, увеличивают плотность, заставляя их вибрировать медленнее, создавая звук, который нравится людям.

Международная группа под руководством специалиста по голосу Кристиана Хербста из Венского университета в Австрии объясняет, что их исследование бросает вызов широко распространенному мнению о том, что активные мышечные сокращения являются причиной мурлыканья кошек. Вместо этого ученые полагают, что мурлыканье может быть пассивным аэродинамическим поведением, которое автоматически следует после того, как мозг посылает инициирующий сигнал.

Когда мы говорим низким голосом, мы создаем скрипучий звук, создавая вибрацию на очень низкой частоте, иногда описываемую как «гудящий» или «хрипловатый» голос. Важную роль играют толщина отверстия и уровень напряжения голосовых связок, а также поток воздуха через них.

Мурлыкающие подушечки работают аналогичным образом, позволяя кошкам мурлыкать, даже если их голосовые связки намного короче наших, используя те же механизмы, которые обычно генерируют более высокочастотные вокализации, такие как мяуканье.

Коллагеновые и эластиновые волокна в соединительных тканях голосовых связок расположены в структурах, которые глушат высокие частоты их звуков. Эти структуры диаметром до 4 миллиметров ранее были обнаружены у домашних кошек, но их роль в мурлыкании не изучена.

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Чтобы разобраться в этом, Хербст и его коллеги удалили гортани, в которых находятся голосовые связки, у восьми умерших домашних кошек. Затем они сжали голосовые связки вместе и пропустили через них теплый, увлажненный воздух. Без каких-либо мышечных сокращений или нейронной активности все восемь гортаней издавали мурлыкающий звук в результате самоподдерживающихся колебаний голосовых связок на частотах в диапазоне мурлыкания домашней кошки, от 25 до 30 Гц.

Это открытие показывает, что сокращение мышц не является обязательным для мурлыканья. Структуры соединительной ткани могут быть основной движущей силой, хотя это необходимо будет доказать, измерив процесс на живых кошках, что немного сложнее.

«Хотя наши данные не полностью отвергают гипотезу об активном сокращении мышц, вызывающее мурлыканье, они показывают, что гортань кошки может легко производить звуки в режиме мурлыкания с основными частотами от 25 до 30 Гц без нервного воздействия или мышечного сокращения», – объясняют исследователи.

Причина, по которой кошки мурлыкают, остается загадкой. Некоторые теории предполагают, что мурлыканье указывает на удовлетворенность и поощряет дальнейшее взаимодействие с людьми.

Исследование может привести к новому пониманию роли мурлыканья в здоровье и благополучии кошек. Это может помочь ученым разработать новые технологии, имитирующие мурлыкающий звук, например, успокаивающие устройства для кошек или даже новые методы лечения боли.