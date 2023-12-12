Ученые наконец узнали, как спариваются тихоходки

Исследователи обнаружили первые доказательства того, что самцы тихоходок могут находить самок по запаху.

Впервые ученые выяснили, как спариваются тихоходки – крошечные и невероятно выносливые создания, которых зовут «водяными медведями». Отличить самца от самки не так легко: очевидных различий нет (разве что некоторая разница в размерах), поэтому исследователи сомневаются, что тихоходки ориентируются на внешний вид при выборе партнера. До сих пор было не особо ясно, как большинство из 1300 видов тихоходок находят себе пару.

Одна из теорий гласила, что эти малютки излучают специальный химический сигнал, чтобы привлечь партнера. Чтобы проверить эту теорию, Жюстин Чартрен, докторант-исследователь из Финляндии, и ее коллеги провели серию экспериментов с видами Macrobiotus polonicus, чтобы понять, как тихоходки будут реагировать на контакт с представителями противоположного пола.

Они поместили самку тихоходки на одну закрытую «арену», самца на другую, а еще одну тихоходку посередине. Затем они зафиксировали поведение того водяного медведя, который был между самцом и самкой.

«В водной среде самцы проводили больше времени рядом с самками, чем рядом с самцами. Это предполагало, что самцы чувствовали запах самок в своей камере, и он их привлекал», – пишут исследователи.

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Основываясь на этих результатах, исследователи задались вопросом, могут ли тихоходки следовать по химическому следу, который действует не в воде, а в другой среде. Поэтому они устроили ещё один эксперимент с тихоходками в желеобразном веществе – агар-агаре. Сперва одну тихоходку пустили бродить по агару, а потом выпустили туда другую тихоходку.

«Мы хотели знать, могут ли тихоходки наносить химические сигналы на агар», – говорят исследователи.

Ни самцы, ни самки не стали двигаться по следам первых тихоходок, но на агаре ученые «видели, что иногда самцы следовали за самками после случайной встречи с ними», пишут ученые. Самки в основном игнорировали самцов, в то время как самцы часто меняли курс, чтобы двигаться поближе к самкам.

Результаты исследования предполагают, что тихоходки могут находить партнеров противоположного пола только в водной среде и что только самцы активно ищут самок для спаривания. А самки могут испускать химический сигнал, который привлекает самцов.