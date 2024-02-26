Ученые нашли и сфотографировали птицу, которая считалась исчезнувшей

Первая в истории фотография желтохохлого шлемоносного сорокопута была сделана во время недавней экспедиции под руководством ученых из Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP).

Впервые ученым удалось сфотографировать птицу, которая долгое время считалась потерянной. Этот вид, известный как желтохохлый шлемоносноый сорокопут (Prionops alberti), был внесен в список «потерянных птиц» Американской организацией по охране птиц (птиц, которые не попадались на глаза орнитологам от десяти до ста пятидесяти с лишним лет). Сорокопута не видели почти два десятилетия.

Ученые Техасского университета в Эль-Пасо сделали это открытие во время шестинедельной экспедиции в Итомбве, горный массив на востоке Демократической Республики Конго. Фотографии сорокопутов были проверены и подтверждены Кэмероном Раттом из проекта «Потерянные птицы» в Американском заповеднике птиц.

«Встреча с этими птицами была потрясающим событием для нас», – Майкл Харви, орнитолог и доцент кафедры биологических наук UTEP.

Команда прошла пешком более 120 километров по глубинам массива Итомбве, изучая по пути птиц, амфибий и рептилий. Исследуя туманные леса на склонах горы, учёные наткнулись на шлемоносных сорокопутов – поразительных черных птиц с ярко-желтым «шлемом». Команда заявила, что они собирались в «шумные и активные группы посреди леса».

По словам Харви, эта птица является эндемиком западных склонов Альбертинского рифта в Центральной Африке – региона, который был в значительной степени недоступен из-за войны, но в последнее время стал более безопасным для посещения.

Всего за время экспедиции на трех участках было обнаружено около 18 птиц.

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«Это вселяет надежду на то, что, возможно, этот вид все еще имеет достаточно здоровую популяцию в отдаленных лесах региона. Но добыча полезных ископаемых и лесозаготовка, а также вырубка лесов для сельского хозяйства проникают глубоко в леса хребта Итомбве. Мы ведем переговоры с другими исследователями и природоохранными организациями о дальнейших усилиях по защите лесов региона и сорокопута», – Майкл Харви.

Он добавил, что сейчас у ученых есть прекрасные возможности для защиты этих тропических лесов, чтобы мы не потеряли такие виды, как Prionops alberti, прежде чем появится возможность их изучить.

Экспедиция, проходившая с декабря 2023 года по январь 2024 года, принесла и другие важные открытия. Команда герпетологов заново открыла краснобрюхую лягушку Arthroleptis hematogaster, которую не видели с 1950-х годов.

Кстати, несмотря на название, красочная птица относится не к семейству сорокопутовых, а к семейству ванговых (Vangidae).