Ученые нашли самую прожорливую в мире змею

И это не питон!

Биолог Брюс Джейн из Университета Цинциннати обнаружил, что яйцеед Ганса, или Dasypeltis gansi, – главный проглот среди змей. Он может за раз заглотить самую крупную добычу по сравнению со своей собственной длиной и массой. По отношению к телу змеи она может заглатывать добычу даже крупнее, чем бирманские питоны – одни из самых массивных змей на Земле.

«Они, вероятно, попали бы в Книгу рекордов Гиннесса. И хотя это впечатляюще, это небольшие змейки. Люди сосредотачиваются на крупных змеях, которые едят крупных жертв, но, если сделать поправку на их размер, эти маленькие ребята довольно страшны», – Брюс Джейн.

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Яйцееды, или змеи из рода Dasypeltis вырастают примерно до метра в длину. Названный в честь герпетолога Карла Ганса, яйцеед-рекордсмен тоньше и меньше, чем многие его собратья, но благодаря эластичной коже между левой и правой нижними челюстями яйцеед Ганса способен потреблять яйца, во много раз превышающие размер его головы. Голова у этой змеи небольшая, зубы сильно редуцированы, а кости черепа чрезвычайно подвижны, что позволяет очень широко раскрывать пасть и глотать крупную добычу.

Яйцеед съедает яйцо целиком, не повреждая скорлупу, и искривляет собственный позвоночник, чтобы расколоть его, высвобождая липкое содержимое, прежде чем отрыгнуть пустую разбитую скорлупу.

Перепелиное яйцо – легкая закуска для Dasypeltis gansi, которая может проглотить яйца намного больших размеров Фото: Andrew Higley

В предыдущих исследованиях Джейн обнаружил, что взрослые бирманские питоны, также известные как темные тигровые питоны (Python bivittatus), могут заглотить целого оленя весом более 30 кг и аллигатора весом более 45 кг. Тем не менее, маленький яйцеед может съесть добычу, площадь поперечного сечения которой гораздо больше по отношению к его собственному телу. Другие змеи даже близко не приближаются к умениям яйцееда Ганса.

Джейн добавил, что яйцеед Ганса – неядовитая змея. От хищников она защищается, имитируя ядовитых гадюк.

«Они устраивают настоящее представление, издавая шипящий звук, потирая чешую. Это смешно, потому что все это блеф. Это беззубые создания», – говорит Джейн.