Ученые нашли связь между формой морды собак и продолжительностью их жизни

Чем длиннее нос, тем пес дольше живет.

Маленькие собаки с длинными носами, такие как борзые уиппеты и таксы, живут на несколько лет дольше, чем крупные породы с приплюснутой мордой, такие как английские бульдоги, говорится в новом исследовании. Собак с плоской мордой называют брахицефалами.

Исследование, основанное на данных более чем полумиллиона собак по всей Великобритании, направлено на то, чтобы помочь людям, планирующим завести собаку, убедиться, что они выбирают породу, которая проживет долгую и здоровую жизнь.

Ученые отметили, что это первое исследование, в котором изучается, как продолжительность жизни варьируется в зависимости широкого спектра факторов, включая породу, размер, форму морды и пол.

«У самца среднего размера с плоской мордой, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить меньше, чем у самки небольшого размера с длинной мордой, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая», – Кирстен Макмиллан.

Для более чем 150 пород и помесей собак в Великобритании средняя продолжительность жизни составляет 12,5 года. Но для французских бульдогов, признанных Американским клубом собаководов самой популярной породой в США в прошлом году, этот срок составил всего 9,8 года.

Предыдущие исследования показали, что плоские мордочки брахицефалов (мопсов, пекинесов и бульдогов) делают их немного похожими на младенцев, что считается милым и привлекает потенциальных владельцев. Но такое строение морды также вызывает серьезные проблемы с дыханием.

Специалист отмечает, что исследование еще раз подчеркнуло «кризис здоровья и благосостояния», от которого страдают эти чрезвычайно популярные породы.

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«Очень важно, чтобы общественность отдавала приоритет здоровью, а не тому, что, по ее мнению, выглядит мило, и мы призываем всех, кто рассматривает возможность завести брахицефала, остановиться и подумать», – Дэн О'Нил.

Исследование показало, что главными долгожителями среди собак являются ланкаширские хилеры – пастушьи собаки со средней продолжительностью 15,4 года, за ними следуют тибетские спаниели (15,2 года) и миниатюрные таксы (14 лет).

Ланкаширский хилер Фото: Wikimedia Commons

Суки, как правило, жили немного дольше, чем кобели: ожидаемая продолжительность жизни составляла 12,7 года у самок по сравнению с 12,4 годами у самцов. Исследование также показало, что чистокровные породы живут немного дольше, чем помеси и дворняги.