Ученые обнаружили необычных осьминогов у побережья Коста-Рики

Ученые наткнулись на место с удивительным многообразием видов.

На глубине примерно 2800 метров у побережья Коста-Рики, в укромных уголках океана, гнездятся огромные количества осьминогов, высиживающих своих драгоценных детенышей.

Учёные обнаружили это удивительное место только в прошлом году – оно расположено на подводном вулкане Тенгосед и представляет собой редкий «роддом» осьминогов. На первый взгляд это странно – в тёмной батипелагиали, куда не достигает солнечный свет, должно быть слишком холодно для нежных головоногих моллюсков. Тем не менее, тепло, обеспечиваемое вулканическими подводными горами, создает идеальную температуру для гнездования самых разных видов осьминогов.

Детеныш осьминога, вылупившийся из кладки на подводной горе Тенгосед Фото: Schmidt Ocean Institute

На самом деле разнообразие видов здесь так велико, что в процессе исследований ученые идентифицировали четыре ранее неизвестных вида осьминогов, высиживающих яйца в «Саду осьминогов» – именно так прозвали это место.

«Благодаря упорной работе наша команда обнаружила новые гидротермальные источники у берегов Коста-Рики и подтвердила, что они являются местом обитания глубоководных осьминогов и уникального биоразнообразия», – Бет Оркатт, океанограф из Лаборатории наук об океане Бигелоу.

Правда, исследование глубоководной осьминожьей «коммуналки» и наблюдения за разными моллюсками учёные проводили не лично – они делегировали работу подводному аппарату с дистанционным управлением R/V Falkor. Он неоднократно совершал погружения в «Сад Осьминогов», снимал все достойное внимания, а в декабре прошлого года собрал более 160 глубоководных образцов, чтобы помочь идентифицировать и каталогизировать невероятное биоразнообразие этого места.

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Детеныш нового вида осьминога Фото: Schmidt Ocean Institute

Среди этой коллекции были обнаружены четыре новых вида осьминога, которые в настоящее время описываются исследователями, и их результаты будут опубликованы в ближайшем будущем.

Из четырех осьминогов только один был обнаружен высиживающим детенышей у гидротермального источника. Он принадлежит к роду Muusoctopus, обитающему в этом районе. Ученые называют его осьминогом Дорадо, потому что он был найден на обнажении, получившем название холма Эльдорадо.

Самка осьминога высиживает яйца возле холма Эльдорадо Фото: Schmidt Ocean Institute

Плотность сообщества, необычная для осьминогов, которые не отличаются социальной активностью, позволяет предположить, что виды Muusoctopus эволюционировали таким образом, что им необходимы гидротермальные источники для размножения.

Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что тепло от вулканических гор, обеспечиваемое отверстиями, сокращает время инкубации яиц, ускоряет рост эмбрионов и метаболизм матерей. Но учёным предстоит ещё многое узнать об этом загадочном процессе.