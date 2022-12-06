Ученые открыли новый тип тропического циклона

Он до сих пор оставался незамеченным.

Ученые обнаружили новый вид тропического циклона, который возникает несколько раз в год у берегов Суматры – крупного индонезийского острова в западной части Малайского архипелага. Такой циклон назвали SETIO («прогревающий циклон в юго-восточной части Тропического Индийского океана»).

Уникальные кратковременные штормы циклически возникают в юго-восточной части Индийского океана. Обычно они начинают закручиваться зимой и весной в Южном полушарии, когда западные экваториальные ветры встречаются с северо-западными ветрами.

Исследователи хорошо знакомы с выплескиванием больших объемов воздуха вблизи западных экваториальных ветров в летние месяцы – это называется бореальное летнее внутрисезонное колебание. Но периодичность этих колебаний не совсем соответствовала моделям штормов, что побуждало ученых подробнее изучить эти явления.

Темпы потепления в Европе в два раза превышают общемировые показатели читать

Согласно ежедневным атмосферным данным, с 1988 года у берегов Суматры произошло только три значительных похолодания, и эти аномалии, по-видимому, связаны с отсутствием активности циклонов. Исследователи говорят, что это связано с охлаждающей силой Эль-Ниньо – колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

В экваториальной части Индийского океана разница температур поверхности моря в тропической западной и восточной зонах известна как диполь Индийского океана (IOD), и, по-видимому, она тесно связана с активностью циклонов вблизи Суматры. При формировании прогревающего циклона в юго-восточной части Тропического Индийского океана (SETIO) усиливаются северо-западные ветры, а западные экваториальные ослабевают.

Все событие происходит в течение примерно 10 дней, и в течение каждого сезона (с июля по сентябрь) в среднем происходит около 5 штормов SETIO. Их совокупная продолжительность составляет около 50 дней.

Реклама

«В некоторые годы заметны разительные изменения, когда циклоны SETIO не приходят, а окружающие ветры вызывают появление холодной морской воды на обширной территории, сильно нарушая как ветры, так и характер осадков над Индийским океаном», – Йохен Кемпф, океанограф из Университета Флиндерса в Австралии.

Западные ветры, которые дуют вокруг Суматры, были замечены учеными и раньше, но исследователям не было понятно, откуда они взялись.

«Частое появление циклонов SETIO объясняет их контроль над средними экваториальными зональными ветрами в восточной части Индийского океана, которые в противном случае почти отсутствуют», – пишут авторы работы.

На самом деле циклоны по всему миру составляют большую часть силы ветра, обтекающего экватор. Во время циклона SETIO апвеллинги холодной воды в юго-восточной части Индийского океана подавляются северо-западными ветрами – подобно тому, как ветры у побережья Перу контролируют апвеллинги Ла-Нинья.

Какой ураган был самым смертоносным в истории? читать

«Следовательно, возмущения ветра сильно модулируют интенсивность прибрежного апвеллинга и связанных с ним аномалий температуры поверхности моря в обоих океанах.

Однако интенсивность экваториального апвеллинга заметно отличается. В Тихом океане восточные пассаты вызывают непрерывный экваториальный апвеллинг, который усиливается у перуанского побережья. Из-за воздействия циклонов SETIO экваториальные ветры в восточной части Индийского океана, как правило, обычно западные и, следовательно, действуют на подавление экваториального апвеллинга», – пишут авторы исследования.

Учитывая неопределенность будущего Земли, исследователи говорят, что лучшее понимание циклонов SETIO имеет первостепенное значение. Эти штормы влияют на диполь Индийского океана, который, в свою очередь, сильно влияет на климат и количество осадков в соседних странах, включая Австралию.

Понимание особенностей атмосферных и океанических течений в этой части мира поможет улучшить местные климатические модели, а это позволит экспертам точнее предсказывать последствия глобального потепления.