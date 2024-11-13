Ученые поставили летучих мышей на беговые дорожки. Зачем?

Изощренный способ поиздеваться над бедными животными? Нет. Исследователи хотели выяснить, отличается ли способ генерирования энергии у вампировых летучих мышей от человеческого.

Человек, как и большинство млекопитающих, подпитывает свою физическую активность сжигая углеводы и жиры, поясняют эксперты Live Science. Поэтому, если нас поставить на беговую дорожку и измерить соотношение выдыхаемого кислорода и углекислого газа, то можно будет заметить, как оно увеличивается благодаря переходу от сжигания липидов к сжиганию углеводов.

Но летучие мыши-вампиры совсем другие: в их «кровавой» диете почти нет углеводов и жиров, зато много белка. Учёные задались вопросом, значит ли это, что подобно кровососущим насекомым, эти млекопитающие генерируют большую часть своей энергии из аминокислот, которые присутствуют в составе белков.

Для этих целей бедолаг и взгромоздили на маленькие беговые дорожки. Причем учёные выбрали определенный вид вампирских летучих мышей: Desmodus rotundus, или обыкновенных вампиров, единственный вид из семейства вампировых, способный бегать – хотя выглядит это как шаг вприпрыжку и напоминает походку горилл.

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Всего существует три вида летучих мышей-вампиров: Мохноногий вампир (Diphylla ecaudata), Белокрылый вампир (Diaemus youngi) и упомянутый Обыкновенный вампир (Desmodus rotundus). Все они обитают в странах Центральной и Южной Америки и живут колониями от 20 до 100 особей. Помимо нападений на диких зверей, птиц и скот, вампиры опасны и для людей – особенно для тех, кто любит спать с распахнутыми окнами и под открытым небом. Скорее всего, укус в шею жертвы не будет сильно заметен из-за обезболивающих и антикоагулянтных (то есть нарушающих свертываемость крови) свойств слюны вампиров. Подобные укусы не будут смертельны сами по себе — хоть и приводят к кровотечениям — но летучие мыши способны переносить бешенство и чумку, а это уже куда опаснее, чем просто неприятные ощущения.

Ради исследования, учёные поймали 24 особей летучих мышей, подержали их 18 часов, а после напоили кровью коров, которая была обогащена одной из двух аминокислот: глицином или лейцином. Потом мышей-спортсменов отправили в камеру с беговой дорожкой и с помощью инфракрасного лазера замерили присутствия определенных изотопов углерода в выдыхаемом углекислом газе и рассчитали скорость их метаболической активности при разных темпах бега.

Так учёные-тренеры поняли, что соотношение кислорода и углекислого газа у вампиров не поменялось – у человека бы это произошло за раз — а значит, летучие мыши использовали в качестве основного источника топлива именно аминокислоты. Причем происходила эта генерация энергии очень быстро, всего через 10 минут после приёма пищи. Получается, когда дело доходит до физической активности, летучие мыши-вампиры больше схожи в этом вопросе с кровососущими насекомыми, чем с людьми. Теперь мы будем ждать следующих исследований, где летучих мышей поставят на соседние беговые дорожки с мухами или комарами.