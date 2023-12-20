Ученые предсказывают цунами в Новой Зеландии

По их мнению, оно случается каждые 580 лет.

Группа ученых из разных институтов Новой Зеландии, сотрудничающая с Национальным институтом исследований воды и атмосферы, смоделировала количество и типы цунами, которые могут обрушиться на страну.

В своем исследовании ученые описывают модель, которую они построили, и типы данных, которые они ей предложили, чтобы получить некоторое представление о количестве и типах землетрясений, которые, могут произойти в Новой Зеландии в ближайшие годы и вызывать цунами.

Новая Зеландия известна своими периодическими землетрясениями: всего семь лет назад землетрясение Кайкоура магнитудой 7,8 произошло в некоторых частях Мальборо и северном Кентербери. Цунами здесь – более редкое явление. Последнее крупное цунами, обрушившееся на Новую Зеландию, произошло в 1868 году и было вызвано землетрясением в Чили.

Опасность цунами от местных источников землетрясений, возникших в Новой Зеландии в разные периоды Фото: Journal of Geophysical Research

Реклама

Тем не менее, поскольку Новая Зеландия расположена рядом с двумя зонами субдукции, ученые знают, что крупное цунами вполне может случиться здесь в будущем. Вопрос только в том, когда и насколько большим оно будет. Чтобы сделать некоторые обоснованные предположения, ученые создали модель, предназначенную для отображения землетрясений и связанных с ними цунами, которые происходили в прошлом, чтобы спрогнозировать, когда они могут произойти в будущем.

Исследование охватывало 30 тысяч лет истории Новой Зеландии и учитывало все известные землетрясения, которые произошли в регионе за это время. Модель показала, что за это время в регионе произошло 2585 землетрясений магнитудой от 7,0 до 9,25.

Модель также показала, какие зоны субдукции могут стать источником землетрясений, вызывающих локальные цунами. Затем ученые рассчитали размер цунами, основываясь на силе землетрясения, и обнаружили, что высота самого большого из них, вероятно, будет примерно 28 метров.

Модель также предполагает, что Новая Зеландия, вероятно, будет испытывать цунами высотой не менее пяти метров каждые 77 лет и одно цунами высотой 15 метров – каждые 580 лет.