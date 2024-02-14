Ученые сбиты с толку – из живой лягушки растет гриб

Это первый подобный задокументированный случай.

Исследователи обнаружили живую лягушку с грибом, растущим из ее тела сбоку. Открытие было сделано в небольшом пруду в предгорьях хребта Кудремукха в Индии натуралистом-любителем Чинмаем Малие и его коллегой. Они обнаружили лягушку вида Indosylvirana intermedia, сидящей на ветке с маленьким серым грибом, прорастающим из ее левого бока.

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«Насколько нам известно, никогда не было зарегистрировано появление гриба, прорастающего из бока живой лягушки», – пишут исследователи.

Микологи определили, что гриб относится к виду Mycena, также известному как шляпочный гриб. Мицены, которые считаются сапротрофными организмами, обычно живут за счет разложившегося органического вещества. Учитывая это, остается неясным, как грибу удалось попасть в живую лягушку.

Лягушки и грибы часто встречаются рядом друг с другом, они хорошо приспособлены к жизни во влажной среде, но этот конкретный случай сбил ученых с толку. Кожа лягушки, как правило, довольно хорошо защищает от проникновения, поэтому эксперты полагают, что гриб проник на месте травмы или инфекции.

Мицены не только живут за счет мертвых растений-хозяев, как считалось ранее, но также могут проникать в корни живых растений. Обнаружение гриба на лягушке указывают на особою приспособляемость этого вида.

Исследователи сфотографировали лягушку, но не стали забирать ее в лабораторию, поэтому ее дальнейшая судьба неизвестна. Однако в момент обнаружения лягушка была жива и двигалась, поэтому маловероятно, что она была зомбирована грибом.