Эти зубастые рыбы охотятся на ласточек: видео

Африканская тигровая рыба способна охотиться на птиц: рыбы устраивают засаду у поверхности воды и набрасываются на глиссирующих ласточек.

Исследованием поведения тигровых рыб (Hydrocynus vittatus) занимались в 2013 году ученые из Северо-Западного университета Южно-Африканской Республики. За 15 дней наблюдений в районе водохранилища Шрода биологам удалось зафиксировать 20 успешных нападений.

В своей итоговой работе, опубликованной в Journal of Fish Biology, ученые пояснили, что в природе существует по меньшей мере 14 000 видов пресноводных рыб, но не более пяти из них питаются птицами.

Нападения на птиц чаще можно встретить у морских видов рыб, таких как акулы. А те пресноводные рыбы, которые питаются пернатыми, обычно нападают на упавшую в воду птицу, либо же атакуют водоплавающих птиц. Но тигровая рыба устраивает настоящую охоту, выжидая, когда ласточка низко пролетит над поверхностью воды.

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В среднем охота заканчивалась удачно примерно в четверти случаев, однако ученые отметили необыкновенное мастерство тигровых рыб. Им необходимо просчитать скорость полета птицы и учесть угол преломления света над водой, после чего в молниеносном прыжке ухватить ласточку за крыло и утянуть ее под воду.

Тигровая рыба относится к отряду харацинообразных. Она может достигать в длину 105 сантиметров, весить – до 28 килограммов. Hydrocynus vittatus обитает в реках и озерах Африки южнее Сахары.

Биологи считают, что навыки охоты на птиц выработались у этих рыб в результате стабильной нехватки пищи. Для Hydrocynus vittatus ласточки являются постоянной и важнейшей частью рациона. Кроме того, эти рыбы известны каннибализмом, то есть едят себе подобных. Тигровая рыба также может быть опасна для вошедших в воду людей, поскольку ее зубы способны нанести глубокие раны.