Ученые в недоумении: два самца белых акул отправились вдвоем в длинное путешествие

Обычно эти рыбы ведут одиночный образ жизни и товарищей не заводят.

Ученые заметили двух больших белых акул, которые следуют друг за другом от юго-востока США до Канады. Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) действительно могут путешествовать на огромные расстояния, но обычно они делают это в одиночку. Так что совместный заплыв двух самцов аж на 6400 километров озадачил учёных.

«Белые акулы ведут строго одиночный образ жизни. Мы не ожидаем, что они продолжат плавать вместе», – Роберт Хьютер, ученый из некоммерческой организации OCEARCH, заметивший пару.

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Молодые большие белые акулы по прозвищу Саймон и Джекил были помечены с помощью устройств слежения исследователями у берегов Джорджии в декабре. В последующие месяцы они пустились в путь на север – и держались необычно близко друг к другу.

Ученые OCEARCH помечают акул датчиками, которые определяют их местоположение. Исследователи могут использовать эти данные, чтобы следить за маршрутами разных акул в океане.

Данные показывают, что Саймон и Джекилл обычно шли вдоль побережья одним и тем же путем, хотя и не всегда находились в одном и том же месте в одно и то же время. Например, в начале марта обе акулы были замечены у побережья Уилмингтона, Северная Каролина. Но к началу мая Саймон, похоже, достиг Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, в то время как Джекил был в южной части Нью-Джерси.

Тем не менее, к началу июля обе акулы снова были замечены в одном и том же месте у побережья Новой Шотландии, а к середине месяца оба самца оказались в заливе Святого Лаврентия, выходе из Великих озер.

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Хьютер заявил, что никогда не видел ничего подобного. Он отметил, что ученые взяли образцы тканей обеих акул и проверят, могут ли они быть связаны между собой генетически. Ученые до сих пор не до конца понимают, как устроено социальное поведение акул, говорит Хьютер, но этот случай может помочь разобраться во взаимодействии этих рыб.

В прошлом году исследователи обнаружили, что отдельные белые акулы могут иногда держаться рядом с другими белыми акулами, чтобы было легче найти пищу. «Наши новые данные свидетельствуют о том, что белые акулы действительно являются социальными животными», – писали исследователи.