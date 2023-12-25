Ученые впервые смогли пообщаться с китами

Как ни странно, это может помочь установить контакт с какой-либо инопланетной расой.

Что общего между цетологами (так зовутся люди, которые изучают китообразных) и охотниками за инопланетянами? Больше, чем вы могли подумать. Чтобы доказать это, ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе и Фонда китов Аляски объединились с проектом SETI (по поиску внеземных цивилизаций) в одном исследовании. Оно было опубликовано в рецензируемом журнале PeerJ.

В своем эксперименте исследователи провели 20-минутную беседу с самкой горбатого кита по имени Твейн. Ученые отплыли на лодке от берегов Аляски и проиграли в океане так называемый «контактный звонок», чтобы посмотреть, отреагируют ли на их сигналы какие-нибудь киты.

Так называемые «контактные звонки» китов похожи на человеческое приветствие. Киты используют их, чтобы подзывать сородичей или сообщать друг другу, где они находятся, объясняют исследователи.

«Это один из наиболее распространенных сигналов в репертуаре социальных звуков горбатых китов», – Фред Шарп, ведущий автор исследования.

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В ответ на сигнал ученых Твейн подплыла к лодке и обогнула ее. В течение следующих 20 минут ученые издавали один и тот же контактный сигнал 36 раз с разными интервалами, и Твен каждый раз отвечала на зов, даже точно совпадая с интервалами. По словам ученых, это означает, что Твейн была «вовлечена в преднамеренный обмен информацией».

«Мы считаем, что это первый подобный коммуникативный обмен между людьми и горбатыми китами на языке китов», – объясняют ученые.

Сигналы, которые проигрывали учёные, были записаны у небольшой группы китов всего за день до эксперимента. В эту группу входила и Твейн, так что, возможно, что она реагировала на свой собственный голос.

Исследователи объясняют, что, совершенствуя эти интеллектуальные фильтры, ученые могли бы использовать их для идентификации «разумных» сигналов из космоса в попытке установить первый контакт с инопланетной расой. Ученые надеются, что аналогичная работа может быть проведена с другими разумными животными на Земле, включая других китообразных, таких как дельфины, хищников, которые сотрудничают во время охоты, и других высокосоциальных видов, таких как сурикаты и слоны.