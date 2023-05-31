Ученые выяснили, что чайки ориентируются на людей при выборе еды

Это выяснили во время эксперимента.

Британские зоологи установили, что городские чайки выбирают себе еду, ориентируясь на предпочтения людей. Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые выяснили это во время полевого эксперимента, в ходе которого участники ели чипсы из зеленой или синей пачки, и в 95 % случаев чайки предпочитали клевать пакеты того цвета, который выбирал человек.

Кроме того, зоологи заметили, что птицы куда охотнее подходили к пакетам, лежавшим на берегу, если они раньше видели, что человек ел эти чипсы. В случае, когда чайки замечали, что исследователь просто сидел на земле рядом с пакетом, они интересовались им только в одном из пяти случаев. А когда испытуемый прикасался к пакету, птицы подходили к нему в 50% случаев – клевали из его.

При этом часть птиц все равно предпочитала не есть из пакетов, а искать людей, которые поделятся с ними чипсами.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что чайки обладают способностями к социальному обучению. Вместо того, чтобы разбираться, какая пища более вкусная и питательная, они просто могут «подсматривать» за людьми.

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