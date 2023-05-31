авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Ученые выяснили, что чайки ориентируются на людей при выборе еды

Фото: Unsplash

Это выяснили во время эксперимента.

Британские зоологи установили, что городские чайки выбирают себе еду, ориентируясь на предпочтения людей. Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые выяснили это во время полевого эксперимента, в ходе которого участники ели чипсы из зеленой или синей пачки, и в 95 % случаев чайки предпочитали клевать пакеты того цвета, который выбирал человек.

Кроме того, зоологи заметили, что птицы куда охотнее подходили к пакетам, лежавшим на берегу, если они раньше видели, что человек ел эти чипсы. В случае, когда чайки замечали, что исследователь просто сидел на земле рядом с пакетом, они интересовались им только в одном из пяти случаев. А когда испытуемый прикасался к пакету, птицы подходили к нему в 50% случаев – клевали из его.

При этом часть птиц все равно предпочитала не есть из пакетов, а искать людей, которые поделятся с ними чипсами.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что чайки обладают способностями к социальному обучению. Вместо того, чтобы разбираться, какая пища более вкусная и питательная, они просто могут «подсматривать» за людьми.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023