Ученые выяснили: слоны называют друг друга по имени

Чтобы поддерживать связь друг с другом, эти животные «выкрикивают» имена сородичей.

Исследователи обнаружили доказательства того, что дикие слоны в саваннах Кении маркируют друг друга определенными голосовыми звуками, которые они затем используют для общения. Исследование еще не прошло рецензирование, но, если результаты удастся подтвердить, слоны станут единственными известными животными, кроме человека, которые общаются с помощью индивидуальных имен. Дельфины-афалины также могут призывать сородичей, имитируя их уникальные характерные свистки, но ученые говорят, что это немного отличается от того, что делают люди.

Наши имена обычно не основаны на имитации уникальных звуков, которые мы издаем сами, они обычно являются отражением чего-то более абстрактного и менее осязаемого, скрытого в культурных практиках и ценностях. И, похоже, эта произвольная природа человеческих имен теперь применима и к слонам.

Ведущий автор исследования Майкл Пардо из Университета Колорадо говорит, что выводы его команды потенциально стирают грань между тем, что, по нашему мнению, уникально для человеческого языка, и тем, что обнаруживается в других системах общения животных.

Слоны известны своими громкими трубными звуками, которые они издают с помощью хобота, но большая часть их общения не может быть услышана людьми. Вместо этого эти крупные млекопитающие в основном издают низкочастотный рокот, с помощью которого могут доставлять сообщения к другим слонам на расстояние до шести километров. Слоны проводят большую часть своего дня в поисках еды, и стадо нередко теряет из виду друг друга в этих поисках. Называть друг друга по имени было бы полезным способом контролировать стадо самкам-матриархам и матерям.

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Чтобы проверить это, Пардо и его коллеги часами записывали гул слонов в дикой природе в двух разных местах Кении. Всего команда собрала 625 звукозаписей. Некоторые из них были контактными «грохотами», подобным описанным выше, тогда как другие были приветственным рокотом, который возникает, когда слоны снова видят друг друга после некоторой разлуки.

Анализируя различные особенности этих звуков, исследователи использовали модель машинного обучения, чтобы правильно предсказать, какому адресату был направлен звук. Результаты показывают, что определенные грохоты были специфичны для отдельных адресатов и что эти звуки не основывались на имитации звуков этого адресата-слона.

Когда ученые воспроизвели некоторые из этих записей 17 диким слонам, особи быстрее отправились к звуку своего собственного «имени» и быстрее откликались на него. Более того, эти голосовые ярлыки, казалось, были относительно одинаковыми во всем стаде. Другими словами, разные слоны часто использовали одни и те же звуки для общения с одним и тем же приемником, то есть все слоны были известны всем сородичам под конкретным именем.

Результаты исследования показывают, что программы искусственного интеллекта действительно могут помочь нам лучше понять нюансы общения животных. Возможно, однажды исследователи смогут использовать эти знания, чтобы называть слонов по именам.