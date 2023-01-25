Ученые заявили о риске вымирания черных лебедей

Причиной этого специалисты назвали отсутствие ряда генов – из-за этого красивые лебеди особенно уязвимы перед птичьим гриппом.

Австралийские черные лебеди оказались особо уязвимы для таких вирусных заболеваний, как птичий грипп — об этом заявили ученые из Университета Квинсленда (Австралия).

Специалисты расшифровали геном черного лебедя Cygnus atratus: как выяснилось, у этого вида нет ряда генов, при помощи которых другие водоплавающие птицы борются с инфекционными заболеваниями.

Нет у черных лебедей и ключевых рецепторов распознавания вирусных паттернов в эндотелиальных клетках. В результате у этих птиц на высокопатогенный птичий грипп развивается плохо контролируемая реакция.

Такие особенности черных лебедей объясняются тем, что они были географически изолированы на протяжении долгого времени, а потому испытывали на себе лишь ограниченное воздействие патогенов из других регионов мира.

Фото: Unsplash

Реклама

В отличие от крякв, Cygnus atratus оказались чрезвычайно чувствительны к высокопатогенному птичьему гриппу HPAI — они могут умереть от этого вируса в течение всего трех дней. И если такая инфекция распространится в их среде обитания, то под угрозой будет выживание целого вида.

Хотя в Австралии HPAI пока не распространился, он уже проник из Азии в Северную Америку, Южную Америку, Европу и Северную Африку. Это привело к гибели тысяч морских птиц.

Ранее сообщалось, что у малых подковоносов (Rhinolophus hipposideros), обитающих в России, обнаружен новый тип коронавируса, похожий на SARS-CoV-2, вирус, лежащий в основе COVID-19. Ученые полагают, что он также способен заражать людей и, в случае распространения, устойчив к существующим вакцинам.