Ученый снял редкие кадры: тихоходки втроем 30 минут занимаются сексом

У всех свои предпочтения – даже у выносливых малюток-тихоходок.

Тихоходки – микроскопические животные с уникальным даром выживания. Эти беспозвоночные, которых также называют водяными медвежатами, могут выжить в любых экстремальных условиях: после воздействия радиации, среди сокрушительного давления морских глубин и даже в космического вакууме.

А теперь мы смогли подсмотреть, как тихоходки занимаются сексом: благодаря недавним видеозаписям ученого Джеймса Вайса, видеооператора канала YouTube «Путешествие в микрокосмос» и автора книги «Скрытая красота микроскопического мира».

Вайс, эксперт по использованию микроскопов для изучения микроорганизмов в прудах, озерах, реках и морях, создал герметичные среды на предметных стеклах, чтобы в течение нескольких недель наблюдать за одними и теми же тихоходками. Именно так он снял кадры спаривания тихоходок (общей продолжительностью до двух часов). Он также записал 30-минутное соитие, в котором участвовали сразу три тихоходки.

Исследователи впервые опубликовали подробности брачного поведения тихоходок в статье 2016 года, но другие наблюдения за спариванием этих животных остаются довольно ограниченными.

«Я давно интересовался тихоходками и собрал много уникальных данных, ну, и наблюдал их весьма уникальное поведение», – Джеймс Вайс.

Наблюдая за тихоходками, Вайс впервые заметил двух небольших особей, которые, казалось, тянулись к нижней части живота более крупного сородича. Это было необычно, так как обычно тихоходки не проявляют к чему-либо такого сосредоточенного интереса.

Но даже через 20 минут две тихоходки продолжали тыкаться в большую. Вайс, заметил, что более крупная тихоходка выглядит так, как будто несет неоплодотворенные яйца.

По словам Вайса, две меньшие тихоходки были самцами, которые пытались оплодотворить яйца самки. При этом увлеченные процессом самцы продолжали свое дело даже в тот момент, когда она испражнялась, что, по предположению Вайса, могло быть способом привлечь партнеров.

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«В воде все зависит от химических сигналов, поэтому самцы должны собрать некоторую информацию из окружающей среды, чтобы найти самок», – Джеймс Вайс.

Чтобы проверить это, Вайс разделил несколько спаривающихся пар, аккуратно отделив особей друг от друга с помощью кошачьих шерстинок. В каждом случае самцы возвращались обратно к самкам всего за пару минут.

«Поэтому я считаю, что происходит какая-то химическая передача сигналов, и самка, испражняясь, посылает собственные сигналы самцам», – говорит Вайс.

Примерно через 30 минут трио превратилось в дуэт – один из самцов покинул сцену. Оставшийся самец провел с самкой еще час.

Трое тихоходок занимались сексом в течение 30 минут Фото: James Weiss

В своей книге Вайс заметил, что самцы, кажется, всегда преследуют самок. Как только самцы находят самку, они цепляются за нее своими коготками, и партнеры совершают дикие ритмичные движения, пока в конце концов самец не выпускает тысячи сперматозоидов, которые, вероятно, оплодотворяют яйцеклетки, проникая в отверстие в экзоскелете самки. Но ученым еще предстоит выяснить, как именно происходит оплодотворение.

Не всем тихоходкам для размножения нужен секс. Вайс отмечает, что некоторые виды тихоходок включают только самок, которые размножаются бесполым путем посредством партеногенеза. Он также сказал, что тихоходки могут менять методы размножения в условиях стресса окружающей среды.