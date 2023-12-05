Учёные наконец нашли златокрота, которого считали вымершим. И сфотографировали!

Этот роющий зверёк скрывался от глаз учёных 87 лет.

Команда защитников природы заново открыла вид златокрота, которого не видели 87 лет. Ученые отследили его до его жилища в песчаных дюнах Южной Африки, используя ДНК с окружающей местности (эДНК) и собак-ищеек.

Золотой крот Де Винтона (Cryptochloris wintoni) – неуловимый вид афросорицид, который ранее замечали только в одном небольшом регионе – Порт-Ноллоте, на северо-западном побережье Южной Африки. Как и все роющие животные, золотой крот Де Винтона слеп и большую часть времени проводит под землей. А как и все златокроты (это отдельное от кротов семейство), он больше похож на подземных грызунов – слепышей и цокоров, чем на кротов. Всё это затрудняет поиски зверька, потому что его чрезвычайно чувствительный слух помогает улавливать вибрации от любых людей на поверхности. Кроме того, он роет туннели в песке, поэтому его норы обычно проваливаются, не оставляя следов.

Вот почему златокрота Де Винтона официально не видели с 1936 года. Существует он или вымер, оставалось неизвестным в течение последних 87 лет, благодаря чему он попал в список самых разыскиваемых исчезнувших видов Re:wild – программы. для координации поиска видов, статус которых неясен.

А теперь златокрот Де Винтона официально открыт заново! Это делает его 11-м «потерянным» видом, снова обнаруженным с момента запуска программы в 2017 году. Предыдущие повторные открытия включают серебряного шевротейна во Вьетнаме, сомалийского сенги в Джибути, хамелеона Вельцкова на Мадагаскаре, гигантскую черепаху Фернандина на Галапагосских островах, а также гигантскую пчелу Уоллеса и ехидну Аттенборо в Индонезии.

Золотой крот Де Винтона. Ну каков красавец! Фото: JP Le Roux

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Найти зверька было непросто. Мало того, что это пугливое животное живет в основном в труднодоступных местах под землей, у ученых также было мало сведений о его внешнем виде, генетике и поведении. Поэтому было трудно отличить златокрота Де Винтона от трех других близкородственных видов, обитающих в этом районе.

Именно поэтому команда обратилась к двум новым занятным методам, чтобы отследить его. Первый – это экологическая ДНК (эДНК), представляющая собой генетическую информацию, которую животные выделяют в окружающую среду в виде кожи, волос или телесных жидкостей. Второй способ – использование собак-ищеек для поиска златокрота на обширных просторах песчаных дюн.

Исследователи собрали более 100 образцов почвы в этом районе и проанализировали в них эДНК. Было обнаружено четыре вида златокротов, включая три известных вида и один, который не удалось идентифицировать.

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Одного этого было недостаточно, чтобы объявить существо «воскресшим» и заново найденным. В январе 2022 года была обнародована последовательность генов музейного экземпляра златокрота Де Винтона. А когда команда сравнила свою «загадочную эДНК» с этой последовательностью, результаты совпали!

С тех пор было идентифицировано четыре популяции златокротов Де Винтона, но остается еще много вопросов. Потребуются дополнительные исследования животного, чтобы определить, какой уровень сохранения ему может потребоваться и как лучше всего обеспечить его выживание. К счастью, следующее поколение собак-ищеек теперь можно обучить выслеживать именно этих существ.

Исследование также представляет собой интригующее доказательство концепции использования экосистемной ДНК для идентификации видов – метода, который также помог ученым заново открыть несколько видов лягушек, считавшихся утраченными в Бразилии.