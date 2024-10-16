Учёные нашли куда пропадает пластик в Мировом океане

В современном мире от 4,8 до 12,7 миллионов ​​тонн пластика ежегодно попадает в океаны. При этом 70% этих отходов загадочным образом куда-то исчезают.

Японским и таиландским исследователям кажется удалось разрешить эту загадку.

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Юго-Восточная Азия особенно страдает от загрязнения пластиком – ежегодно сюда сбрасывается одна треть всего мирового объема пластиковых отходов (около 10 миллионов тонн), которые затем распадаются на микропластик.

Учёные решили проанализировать побережье острова Си Чанг (Таиланд) в Сиамском заливе, который богат коралловыми рифами. Они собрали 27 образцов кораллов четырех видов и в результате обнаружили в них 174 частицы микропластика размером с человеческий волос (от 101 до 200 мкм). Самыми популярными обнаруженными материалами стали нейлон, полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полиацетилен, которые были практически равномерно распределены по тканям и скелету кораллов.

Теперь можно почти с уверенностью сказать, что кораллы играют роль «сточной трубы» для микропластика, поглощая его из морской среды, как деревья поглощают CO2 из атмосферы Земли. Для окружающей среды это хорошие новости, считают учёные – скелеты кораллов не разлагаются даже после гибели этих живых организмов, а значит отложения микропластика могут покоиться на морском дне в течение столетий.