Учёные нашли объяснение невидимому «барьеру» через Индонезию

Эта загадка оставалась неразрешимой около 160 лет.

Ученые, похоже, разгадали тайну границы, известной как линия Уоллеса. Она проходит по Индонезии, и до сих пор исследователи не могли объяснить, почему по обе стороны этой границы можно заметить отчетливое и неравномерное распределение биоразнообразия.

Впервые гигантскую «эволюционную линию» заметили больше 160 лет назад. Линию Уоллеса описывают как биогеографический барьер, намеченный в 1863 году британским натуралистом и исследователем Альфредом Расселом Уоллесом. Именно он предложил теорию эволюции путем естественного отбора одновременно с Чарльзом Дарвином.

Во время своего путешествия по Малайскому архипелагу – цепи из более чем 25 000 островов между Юго-Восточной Азией и Австралией, которая включает в себя такие современные страны, как Филиппины, Индонезия, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея и Сингапур – Уоллес заметил, что виды фауны и флоры, с которыми он сталкивался, резко сменились в какой-то момент.

Теперь новое исследование показывает, что линия Уоллеса, которая является одновременно воображаемой и реальной, возникла миллионы лет назад. Это произошло после того, как столкновение континентов вызвало экстремальное изменение климата, которое по-разному повлияло на виды по обе стороны от границы.

На «азиатской» стороне линии животные ведут свое происхождение исключительно из Азии. Но на «австралийской» стороне границы все животные представляют собой смесь как азиатского, так и австралийского происхождения. На протяжении более века асимметричное распределение видов по линии Уоллеса вводило экологов в недоумение.

Но в последние несколько лет появилась новая теория: теперь исследователи считают, что неравномерное распределение видов по линии Уоллеса было вызвано резким изменением климата в результате тектонической активности около 35 миллионов лет назад, когда Австралия отделилась от Антарктиды.

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В новом исследовании ученые использовали компьютерную модель, чтобы проследить, как на животных повлияли климатические эффекты. Модель учитывала способность к расселению, экологические предпочтения и эволюционное родство более 20 000 видов, обитающих по обе стороны линии Уоллеса.

Результаты показали, что в то время азиатские виды гораздо лучше были приспособлены к жизни на Малайском архипелаге.

«Когда Австралия отделилась от Антарктиды, она открыла эту область глубокого океана, окружающую Антарктиду, где сейчас находится Антарктическое циркумполярное течение. Это резко изменило климат Земли в целом, сделало климат намного прохладнее», – Алекс Скилс, ведущий автор исследования из Австралийского национального университета.

Новая модель показала, что изменение климата не повлияло на все виды в равной степени. Климат Юго-Восточной Азии и новообразованного Малайского архипелага оставался гораздо теплее и влажнее, чем в ставшей холодной и сухой Австралии. В результате существа в Азии были хорошо приспособлены к жизни на Малайских островах и использовали их в качестве «ступенек» для продвижения в Австралию, пишут исследователи.

Но сами австралийские виды эволюционировали в более прохладном и все более сухом климате с течением времени и, следовательно, менее успешно закрепились на тропических островах по сравнению с существами, мигрировавшими из Азии, отмечает Скилс.

«Я надеюсь, что эту модель можно использовать для прогнозирования того, как современное изменение климата повлияет на живые виды. Это может помочь нам предсказать, какие виды могут лучше адаптироваться к новым условиям, поскольку изменения климата Земли продолжают влиять на глобальные модели биоразнообразия», – заключает Скилс.