Учёные обнаружили в Ирландии грибок, который превращает пауков в зомби

Паразит влияет на хозяев и стимулирует у них выделение дофамина.

Ученые из Великобритании и Дании открыли новый вид паразитического грибка, который заражает пауков и подчиняет их себе, из-за чего пауки меняют своё поведение, превращаясь в нечто вроде зомби. Грибы были обнаружены в пещерах Северной Ирландии во время съемок программы Winterwatch.

Новый вид получил название Gibellula attenboroughii в честь известного британского натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо. Исследования показали, что этот грибок поражает пауков-кругопрядов вида Metellina merianae и их ближайших родственников Meta menardi.

Реклама

Обычно эти пауки ведут скрытную жизнь, но после заражения они покидают свои укромные места и отправляются на открытые территории, где вскоре гибнут. Это способствует распространению спор грибка – получается, что паразит пользуется послушными пауками, чтобы путешествовать и размножаться.

Ученые полагают, что паразит влияет на поведение хозяев, стимулируя выделение дофамина.

Пауки, зараженные этим грибком, проявляют схожее поведение с тропическими бразильскими муравьями, которые подвергаются воздействию грибов рода Ophiocordyceps.

Ранее ученые предупредили об угрозе от сибирских зомби-вирусов.