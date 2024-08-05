Учёные заподозрили, что не умеющие летать птицы готовятся к вымиранию

Новое исследование показало, что некоторые представители нелетающих пернатых Новой Зеландии укрываются в тех же местах, в которые переселились бескилевые гиганты моа прямо перед своим исчезновением с лица Земли.

Бескрылые красавцы моа бегали по землям Новой Зеландии в течение нескольких миллионов лет, прежде чем их столкновение с первыми человеческими поселенцами привело к полному вымиранию этих птиц в XV веке нашей эры. В течение двух столетий сожительства с людьми на острове птицы моа – которые достигали 3,6 метров в высоту — были полностью уничтожены из-за постоянной охоты и уничтожения среды обитания.

Динорнис, или гигантская птица-моа (Dinornis gigantent) Фото: spiritorium / Flickr

Исследователи из Университета Аделаиды в Австралии решили проанализировать последние места обитания шести видов этих птиц. С помощью компьютерного моделирования и ископаемых остатков учёные узнали, что перед самым своим исчезновением моа переселились в высокие и холодные горные районы острова – не самые удобные для них места, зато наиболее удалённые от людей.

Самым, пожалуй, печальным в результатах этого исследования является то, что именно эти горные районы сейчас предпочитают другие нелетающие пернатые, находящиеся под угрозой исчезновения – например, новозеландские эндемики попугаи какапо (Strigops habroptila) и такахе (Porphyrio hochstetteri).

Такахе (Porphyrio hochstetteri) Фото: Jean-Paul LONGCHAMP / Flickr

Реклама

«Популяции моа, скорее всего, в первую очередь исчезли из наиболее качественных местообитаний в низинах, которые предпочитали полинезийские колонисты, причем темпы сокращения популяции снижались с высотой и расстоянием, пройденным вглубь страны», — пояснил ведущий автор исследования доктор Шон Томлинсон из Университета Аделаиды.

Схожая история прослеживается и в отношении других уязвимых видов нелетающих птиц – большого серого (пятнистого) киви (Apteryx haastii) и птицы пастушка-уэка (Gallirallus australis). Раньше эти редкие существа занимали обширные территории, а сейчас их всё чаще замечают в высокогорных районах, которые стали последними пристанищами для моа.

Однако эксперты говорят, что отчаиваться всё же не стоит – причины, которые привели к вымиранию моа столетия назад, всё же отличаются от тех, которые влияют на сокращение популяций современных нелетающих птиц. Более того, экологи и экоактивисты сейчас прикладывают большие усилия для сохранения многих уязвимых и вымирающих видов, включая какапо, направленно реинтродуцируя их в более оптимальные природоохранные зоны Новой Зеландии. Также в стране полностью запретили охоту на какапо и их вывоз. Некоторых особей ученые поместили в заповедники и начали собирать их яйца, чтобы уберечь от хищников. В специально отведенных помещениях яйца какапо подкладывали под кур-наседок, которые высиживали их, как свои собственные.

Что за какапо? Какапо, или совиный попугай (Strigops habroptilus) — единственный попугай, который в процессе эволюции разучился летать. Он обитает лишь в юго-западной части Южного острова (Новая Зеландия), где прячется в глухих зарослях леса. Именно там, под корнями деревьев, этот попугай устраивает себе нору. В ней он проводит целый день и лишь после захода солнца выходит оттуда, чтобы отправиться на поиски пищи — растений, семян и ягод. До открытия Южного острова европейскими поселенцами у совиного попугая не было естественных врагов. И поскольку у птицы не было нужды спасаться от кого-либо, она просто утратила способность к полетам. Сегодня какапо умеет лишь планировать с небольшой высоты (20-25 метров).