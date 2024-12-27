«Учёный леопард» Академик нашел свою любовь в приморском нацпарке

Теперь эксперты (и поклонники «Земли леопарда») замерли в ожидании пополнения в семье самых редких больших кошек на планете.

В дикой природе Приморского края образовалась новая «ячейка общества» — пара дальневосточных леопардов. Leo 172M, известный благодаря своему необычному «ученому» имени — Академик — продемонстрировал на фотоловушку брачные игры с юной самкой в национальном парке «Земля леопарда».

Леопарды устроили свидание в центральной части нацпарка, где их и поймали объективы автоматических фотокамер. На серии снимков видно, как сначала в кадре появляется Академик – шестилетний самец в расцвете сил — и ложится отдохнуть на лесной тропе. Спустя некоторое время к нему присоединяется юная Leo 304F, которой около полутора лет. Самка демонстрирует дружелюбный настрой, переворачиваясь и играя перед Академиком, чтобы привлечь его внимание. Такое поведение характерно для леопардов — инициатором ухаживаний всегда выступает самка.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

После свидания пара скрылась из поля зрения камер. Ученые продолжат наблюдение — без беспокойства для животных, удаленно — с помощью фотоловушек. Не исключено, что скоро на «Земле леопарда» на свет появятся новые детеныши одних из самых редких животных планеты.

Для Leo 304F это первый год фиксации сетью фотомониторинга, и ее появление в популяции — большая удача для сохранения редких кошек. У каждого леопарда есть подобное обозначение, состоящее из цифр и букв (F – самка, female, M – самец, male), чтобы учёным было проще вести учёт хищников на территории нацпарка.

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Размножаться леопарды могут в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после короткой супружеской жизни влюбленные быстро теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец не участвует.

«Каждая новая семья дальневосточных леопардов — шаг к их спасению, — отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ „Земля леопарда“. — Сейчас в России отмечено 129 леопардов, здесь — ядро единственной в мире дикой популяции этих животных. „Земля леопарда“ — это родильный дом, ясли и ключевое место обитания пятнистых хищников, где удалось добиться увеличения популяции более чем в три раза».

«Это не просто „биологическая“ победа, но и результат усилий команды, которая ежедневно работает ради сохранения этих мирных животных, защищая их браконьерства, природных пожаров и других угроз».

«Ученое» имя Академик получил от своего Хранителя леопарда – Приморского государственного аграрно-технологического университета. ВУЗ активно помогает «Земле леопарда» в деле сохранения природы, в том числе в высадке молодых деревьев для восстановления лесов. Сотрудничество включает совместные научные исследования и создание студотрядов.

Также Академия готовит потенциальные кадры для заповедного дела — ветеринаров, лесников, охотоведов. Принять участие в программе «Хранители леопарда» может каждый — участниками уже являются многие общественные организации и знаменитости — такие как телеведущий Николай Дроздов и певец Дима Билан.