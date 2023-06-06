Удивительный факт: эти муравьи строят высокие холмы, чтобы ориентироваться на местности

Они используют их как подсказку, чтобы возвращаться домой после походов в поисках пищи.

Пустынные муравьи, живущие в горячих солончаках Туниса, проводят много часов в поисках пищи. Подобные походы могут унести этих насекомых на расстояние до километра от их звезд. Поэтому некоторые из этих муравьев строят огромные холмы, указывающие им путь домой.

«Это также подразумевает, что муравьи регулярно оценивают сложность своей локальной среды обитания и меняют свои решения на основе того, что они в ней делают», – Джудит Бронштейн, эколог из Университета Аризоны в Тусоне.

Пустынные муравьи (Cataglyphis spp.) используют навигационную систему, называемую «интеграцией пути», полагаясь на положение Солнца и подсчитывая свои шаги, чтобы отслеживать, где они находятся относительно своего гнезда. Но эта система становится все более ненадежной по мере увеличения расстояния от гнезда. Как и другие виды муравьев, пустынные муравьи в большей степени полагаются на зрение и обоняние. Но огромные, почти безликие солончаки выглядят почти одинаково во всех направлениях.

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«Мы поняли, что всякий раз, когда муравьи в солончаках подходили ближе к своему гнезду, они внезапно определяли холм гнезда с расстояния в несколько метров. Это заставило нас подумать, что холм служит ориентиром для них», – Маркус Кнаден, нейроэтолог из Института химической экологии Макса Планка в Йене, Германия.

В своем исследовании Кнаден и его коллеги ловили муравьев из гнезд посреди солончаков и вдоль береговой линии. Только гнезда из недр солончака имели отчетливые холмы, высота которых могла достигать 40 сантиметров, тогда как холмы на берегах были ниже и едва заметны.

Пустынные муравьи (Cataglyphis fortis), живущие внутри обширных плоских солончаков в Тунисе, строят высокие муравейники (один из них показан слева), которые помогают муравьям найти дорогу домой. Другие муравьи того же вида, которые живут ближе к местам с большим количеством визуальных ориентиров, строят более типичные, незаметные гнезда с небольшим отверстием для входа (справа) Фото: Markus Knaden

Затем команда убрала все холмы и разместила пойманных насекомых на некотором расстоянии от их гнезд. Муравьи из внутренностей соляных промыслов изо всех сил пытались найти дом дольше, чем береговые муравьи. Исследователи заключают, что, поскольку береговые муравьи умели ориентироваться по береговой линии, они не пострадали, когда их перенести от холма дальше.

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые убрали 16 холмов в солончаках и установили по два черных цилиндра высотой 50 сантиметров возле восьми из них. Остальные восемь гнезд остались без какой-либо искусственной визуальной помощи.

Через три дня исследователи обнаружили, что муравьи из семи гнезд без посторонней помощи восстановили свои холмы. Но муравьи только из двух гнезд с цилиндрами удосужились их восстановить.

«Они собираются на собрание совета, чтобы решить, нужна ли им достопримечательность побольше? Это какое-то эволюционное поведение у этого вида пустынных муравьев?», – задается вопросом энтомолог Джон Лонгино из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити.

Пока неясно, как муравьи решают строить или не строить холм. Интересно, что строительством гнезда обычно занимаются молодые муравьи, которые еще не занимаются собирательством и не испытывали трудности с поиском гнезда в отсутствие холма. Это означает, что существует обмен информацией между муравьями-ветеранами, собирающими пищу, и их новичками в гнезде.