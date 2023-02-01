Уховертка – одно из самых заботливых насекомых на планете

Встретив у себя дома уховертку, не спешите гнаться за ней с тапком! Во-первых, все равно не догоните. Во-вторых, эта малютка только на вид противная, а в душе она – чудесное существо.

Ситуация: поднимаете вы какой-нибудь случайный камень на даче, а оттуда на вас смотрит малютка-насекомое размером 12-14 мм со странными клещами на конце тела. А следом видите толпу таких же, но уже совсем крошечных – сбились в кучу и ползают туда-сюда. И чего с ними делать? Поддаться инстинкту и раздавить поскорее? Не спешите.

Вы обнаружили семейство одного из самых заботливых насекомых на планете – уховертки. Лишь 1% из всех видов насекомых способны на родительскую заботу, и уховертки – одни из них.

Название насекомого указывает на старое поверье, согласно которому уховертка способна залезть в ухо спящего человека и прогрызть барабанную перепонку. Насекомое действительно выбирает укромные места для отдыха, однако случаи обнаружения их в ушах и других органах человека практически неизвестны и маловероятны. Уховертки могут проникать в дома через трещины и щели, а также любят прятаться во влажных подвалах, кладовых и ванных комнатах. Но они не причинят никому вреда и не будут размножаться в помещении.

Личинки уховертки Фото: Wikimedia Commons

Как устроена семейная жизнь вертких уховерток? Сперва самки строят подземное жилище и откладывают там от 30 до 60 яиц. Будущих детенышей уховертки старательно защищают и очищают от разных вредных грибков. Если крот или другое роющее животное разбросает яйца, они бережно собирают их снова.

Личинки вылупляются примерно через 70 дней, обычно в конце зимы. Искать пищу зимой, когда хищники особенно голодные, рискованная задачка, и детеныши остаются в безопасности в своем убежище, пока не подрастут – так матери-уховертке спокойнее.

К концу весны детеныши уховерток подрастают и начинают самостоятельную жизнь, а самка может заняться заботой о втором выводке – он будет состоять из тех же яиц, чтобы были оплодотворены в результате прошлого спаривания, но личинок будет отложено меньше.

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Материнская забота, по-видимому, встроена в гены уховертки, поскольку выращенное ею потомство затем само демонстрирует заботу о собственных детенышах. Заботливые родители максимально используют возможность передать свои гены, несмотря на энергетические затраты и сложности.

Есть и другой тип насекомых родителей: некоторые осы запечатывают свои яйца в гнезде, где оставляют пищу, которой хватит лишь некоторым из личинок. В итоге самые сильные из них пожирают своих братьев и сестер. Это можно считать родительским обеспечением, но не родительской заботой, говорит Кристофер Террелл Нилд, биолог из Университета Ноттингем Трент.

Европейская уховертка с кладкой яиц Фото: Marshal Hedin / CC BY-NC-SA

Наиболее отличительной чертой европейских уховерток (Forficula auricularia) являются их форцепсы – пара клещей или щипцов на конце туловища. Эти приспособления используются насекомыми для защиты, обездвиживания добычи и в брачных ритуалах. Форцепсы прямые у самок и изогнутые у самцов.

Уховертки не несут известных человеческих патогенов, но могут использовать свои щипцы, чтобы нанести легкий укус. Иногда они являются садовыми или огородными вредителями. Они повреждают растения, особенно георгины, салат, клубнику, картофель и розы.

Но также уховертки могут приносить польщу! Как потребители органических веществ, они ускоряют разложение компоста. Также они являются природными борцами с вредителями, поедая тлю, клещей и личинок других насекомых.