Умер самый большой в мире крокодил-рекордсмен Кассиус

Кассиус проживал в Австралии и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный представитель отряда крокодилов, содержащихся в неволе. В длину он достигал почти 5,5 метров.

В австралийском заповеднике дикой природы Marineland Melanesia сообщили о кончине крокодила-рекордсмена Кассиуса.

Считается, что крокодилу было более 110 лет! Кассиус родился в дикой природе, поэтому определить его возраст с точностью не представляется возможным. По некоторым подсчётам, знаменитому пресмыкающемуся могло быть около 120 лет.

В заповеднике рассказали, что Кассиус почувствовал себя плохо 15 октября, и дальше его самочувствие только ухудшалось.

«Он был очень стар и, как полагают, жил дольше, чем обычно живут дикие крокодилы», – говорится в сообщении заповедника, который располагается на острове Грин в Квинсленде.

Крокодил Кассиус в 2008 году Фото: Jon Holt / Unsplash

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«Нам будет очень не хватать Кассиуса, но наша любовь и память о нем навсегда останутся в наших сердцах».

Длина крокодила-гиганта достигала 5,48 метра, но размеры этих пресмыкающихся не всегда являются достоверным свидетельством их возраста, потому что по достижении зрелости скорость их роста замедляется. В молодости же крупные особи растут неравномерными рывками.

Кассиус попал в заповедник в 1987 году, а в 2013 году получил статус самого большого крокодила в мире (в неволе) после смерти филиппинского собрата Лолонга – его длина составляла 6,17 метров.

Самым же старым крокодилом в мире остаётся 124-летний Генри, проживающий в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке. Считается, что крокодил родился в 1900 году в дельте реки Окаванго в Ботсване.