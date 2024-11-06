авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Умер самый большой в мире крокодил-рекордсмен Кассиус

Фото: David Clode / Unsplash

Крокодил Кассиус

Кассиус проживал в Австралии и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный представитель отряда крокодилов, содержащихся в неволе. В длину он достигал почти 5,5 метров.

В австралийском заповеднике дикой природы Marineland Melanesia сообщили о кончине крокодила-рекордсмена Кассиуса.

Считается, что крокодилу было более 110 лет! Кассиус родился в дикой природе, поэтому определить его возраст с точностью не представляется возможным. По некоторым подсчётам, знаменитому пресмыкающемуся могло быть около 120 лет. 

В заповеднике рассказали, что Кассиус почувствовал себя плохо 15 октября, и дальше его самочувствие только ухудшалось. 

«Он был очень стар и, как полагают, жил дольше, чем обычно живут дикие крокодилы», – говорится в сообщении заповедника, который располагается на острове Грин в Квинсленде

Фото: Jon Holt / Unsplash
Крокодил Кассиус в 2008 году

«Нам будет очень не хватать Кассиуса, но наша любовь и память о нем навсегда останутся в наших сердцах».

Длина крокодила-гиганта достигала 5,48 метра, но размеры этих пресмыкающихся не всегда являются достоверным свидетельством их возраста, потому что по достижении зрелости скорость их роста замедляется. В молодости же крупные особи растут неравномерными рывками.

Кассиус попал в заповедник в 1987 году, а в 2013 году получил статус самого большого крокодила в мире (в неволе) после смерти филиппинского собрата Лолонга – его длина составляла 6,17 метров.

Самым же старым крокодилом в мире остаётся 124-летний Генри, проживающий в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке. Считается, что крокодил родился в 1900 году в дельте реки Окаванго в Ботсване.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024