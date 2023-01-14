Уникальная фауна Мадагаскара под угрозой уничтожения

На ее восстановление понадобится примерно 23 миллиона лет.

Международная группа ученых создала набор данных всех известных видов млекопитающих, которые были вынуждены сосуществовать с людьми на Мадагаскаре последние 2500 лет. Используя эти результаты, исследователи построили генетические генеалогические деревья, чтобы установить, как все эти виды связаны друг с другом и сколько времени им понадобилось, чтобы эволюционировать от различных общих предков.

Полученные результаты позволили выяснить, сколько времени потребовалось для эволюции такого уникального биоразнообразия, и, таким образом, оценить, сколько времени потребуется эволюции, чтобы фактически заменить всех находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих, если они вымрут.

Люди жили на острове, возможно, с перерывами, в течение последних 10 000 лет, но точно оставались там постоянно в течение последних 2 500 лет.

Оказалось, чтобы восстановить разнообразие наземных млекопитающих, которые уже вымерли за последние 2500 лет, потребуется около трех миллионов лет, но и это еще не последний тревожный вывод ученых.

Около 90% растений и животных на острове не встречаются больше нигде на Земле. И у этих растений и животных серьезные проблемы из-за потери среды обитания, чрезмерной охоты и изменения климата. Из 219 известных видов млекопитающих на острове, включая 109 видов лемуров, более 120 находятся под угрозой исчезновения.

Модели показали, что для появления такого сложного видового разнообразия потребовалось около 23 миллионов лет. И это самый большой временной отрезок, который был найден для любого другого острова.

«Совершенно ясно, что существуют целые линии уникальных млекопитающих, встречающихся только на Мадагаскаре, которые либо вымерли, либо находятся на грани исчезновения, и если не принять немедленных мер, Мадагаскар потеряет 23 миллиона лет своей эволюционной истории», – Стив Гудман, соавтор исследования из Полевого музея Чикаго.

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Мадагаскар – пятый по величине остров в мире размером с Францию, но «с точки зрения всех разнообразных экосистем, присутствующих на Мадагаскаре, он больше похож не на остров, а на мини-континент», говорит Гудман.

За 150 миллионов лет, прошедших с тех пор, как Мадагаскар отделился от материковой части Африки, и 80 миллионов лет, прошедших с тех пор, как его пути разошлись с Индией, растения и животные там прошли свой собственный эволюционный путь, будучи отрезанными от остального мира. И этот генофонд в сочетании с богатством различных типов среды обитания на острове, от горных тропических лесов до равнинных пустынь, позволил млекопитающим разделиться на разные виды гораздо быстрее, чем в случае с их континентальными сородичами.

Но, по словам ученых, за это невероятное биоразнообразие приходится платить. На островах эволюция происходит быстрее, но так же быстро происходит вымирание. Маленькие популяции существ адаптируются к небольшим и уникальным участкам среды обитания, но становятся уязвимыми при любом изменении среды.

Фосса – самое крупное хищное млекопитающее острова Мадагаскар Фото: Mathias Appel / flickr.com

Более половины млекопитающих на Мадагаскаре включены в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы. Эти животные находятся под угрозой исчезновения в первую очередь из-за действий человека за последние двести лет, особенно из-за разрушения среды обитания и чрезмерной охоты.

«Уже было известно, что Мадагаскар был очагом биоразнообразия, но это новое исследование показывает, насколько ценно это разнообразие. Эти результаты подчеркивают потенциальные выгоды от сохранения природы на Мадагаскаре с новой эволюционной точки зрения», – Луис Валенте, соавтор исследования.

По словам Гудмана, неотложная природоохранная работа осложняется неравенством и политической коррупцией, которые не позволяют большинству малагасийцев принимать решения о землепользовании.

«Биологический кризис Мадагаскара не имеет ничего общего с биологией. Он имеет отношение к социально-экономическим вопросам. Но хотя ситуация ужасна, мы не должны сдаваться. Мы обязаны продвигать это дело настолько, насколько это возможно, и попытаться заставить мир понять, что нужно делать выбор – сейчас или никогда», – говорит Гудман.