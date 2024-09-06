Уникальное фото: питон заглатывает другого питона

Исследователям в Бангладеше удалось запечатлеть уникальный и ранее невиданный момент: тёмный тигровый питон (Python bivittatus) заглотил своего соплеменника - сетчатого питона (Malayopython reticulatus).

В статье, опубликованной в журнале Reptiles and Amphibians, исследователи рассказали, что 3 октября 2020 года прибыли на ферму дикой природы Akiz в округе Читтагон в Бангладеше, чтобы поймать на камеру удивительный момент.

Они увидели, как тигровый питон плотно обвился вокруг сетчатого питона, начав пожирать своего ещё живого сородича с хвоста. Сообщается, что сетчатый питон пытался себя защитить, сжимая своего убийцу, но выбраться не смог и в итоге ослабил хватку. Спустя около двух часов он был полностью проглочен тёмным тигровым питоном.

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По словам исследователей, это стало первым задокументированным случаем подобного людоедства среди этих двух видов, которые являются крупнейшими змеями в мире. Почему это произошло, точно неизвестно. Отмечается, что сетчатые питоны обитают только в в этом и соседнем округе, в то время как тёмный тигровый питон более распространён в Бангладеше. Всего в стране обитают только эти два вида питонов – их можно встретиться в лесах, садах и на фермах. Питаются эти огромные змеи птицами, ящерицами, млекопитающими типа грызунов и обезъян, а также кабанами и оленям.

Как ни странно, на ферме, где были обнаружены две борющиеся особи, ни одной куры не пострадало. Есть вероятность, что питоны вцепились в смертельной схватке в борьбе за территорию и пропитание.