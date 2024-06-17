Уникальное видео: мама-кальмар высиживает необычайно крупные яйца

Увидеть такое – большая удача, потому что в основном кальмары откладывают яйца прямо на морском дне или оставляют их «дрейфовать» пачками в толще воды.

Однажды загадочный глубоководный кальмар, высиживающий гигантские яйца, попал на камеру дистанционного управляемого аппарата Исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI).

Это произошло в 2015 году во время экспедиции в Калифорнийском заливе в Мексике. На глубине 2566 метров команда наткнулась на необычайного головоногого. Самка кальмара деловито проплывала мимо, держа в своих щупальцах горсть крупных яиц – довольно редкое явление для этих существ, который предпочитают после нереста отпускать нерожденных «детей» в самостоятельное плаванье.

За несколько десятков лет глубоководных исследований команде ученых из MBARI удалось зафиксировать только 17 случаев «высиживания» яиц кальмарами на такой глубине, но даже тогда их яйца в основном не превышали 6 миллиметров. Поэтому исследователей сразу привлек этот необычный моллюск, самые крупные «икринки» которого достигали аж 11,7 миллиметров.

«Глубокое море — крупнейшее пространство для жизни на Земле, и здесь еще многое предстоит открыть», – рассказывает старший научный сотрудник MBARI Стивен Хэддок, который возглавлял экспедицию в 2015 году.

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«Наша неожиданная встреча с кальмаром, вынашивающим такие гигантские яйца, привлекла внимание всех в рубке управления корабля. Это удивительное видео подчеркивает разнообразие способов, с помощью которых животные приспосабливаются к уникальным трудностям жизни на большой глубине».

В новом исследовании, опубликованном в Ecology, учёные отнесли кальмара к ранее неописанному виду семейства Gonatidae, подсчитав, что молодая мама несла с собой в «мешке» около 30-40 яиц, которые могут развиваться вплоть до четырех лёт. Для сравнения, моллюски из ранее описанного рода кальмаров Gonatus этого же семейства могут высиживать до 3,000 икринок меньшего размера, которые вырастают в зрелых особей гораздо быстрее.

Ученые упоминают, что до этого им уже попадались два кальмара из семейства Gonatidae с яйцами похожего размера, но никто из ранее замеченных матерей не утруждался бережно носить будущих детей в своих руках-щупальцах.

Для матери-героини, к сожалению, это плохие новости.

«Высиживание яиц отнимает у матери-кальмара много сил», – поясняет Хенк-Ян Ховинг, ведущий автор исследования. – «Она не ест, пока вынашивает икру, и в конечном итоге умирает после того, как вылупятся детеныши. Но такая жертва повышает шансы на то, что потомство выживет. Это всего лишь одна из многих замечательных адаптаций, которые помогают головоногим выживать в глубоком море».

Мы очень мало знаем о поведении кальмаров на подобной глубине, которые, будучи хищниками, тоже являются пищей для акул, дельфинов и китов. Принято считать, что в беспросветных водах с низкой температурой и низким содержанием кислорода таким животным привычнее оставлять большое количество яиц мелкого размера, чтобы обеспечить лучшую выживаемость потомства.

Но наблюдение за упомянутой мамой-кальмаром позволяет укрепиться в предположении: в некоторых глубоководных регионах, где моллюски ощущают себя стабильнее и безопаснее благодаря обилию пищи и отсутствию хищников, они предпочитают откладывать икринки более крупного размера и лучше о них заботиться, обеспечивая более высокие шансы на выживание своих детей, несмотря на неминуемую гибель после.