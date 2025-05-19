Уникальные кадры: гималайских мишек впервые заметили у высотной берлоги среди скал

Съёмка зафиксировала момент пробуждения семейства в скалистой пещере на крутом склоне самой высокой горы Уссурийского заповедника.

Уникальные кадры выхода из берлоги гималайской медведицы с медвежатами были впервые получены учеными дирекции заповедников «Земля леопарда» в Приморье. Учёные там и раньше знали, что гималайские медведи могут залегать в такую «экстремальную» спячку на склоне высокой горы вместо норы или ямы, но никогда не документировали подобного.

Маленьких скалолазов — медвежат — удалось снять во время отдыха на скальном выступе недалеко от их зимней резиденции на горе Змеиной, самой высокой точке заповедника. На кадрах оказались медвежата-лончаки, то есть родившиеся в прошлом году. Их возраст 1-1,5 года. Уже в этом году, когда медведям станет больше двух лет, они отделятся от матери и начнут самостоятельную жизнь. Этот факт отличает гималайских медведей от бурых, детеныши которых могут жить вместе с матерью даже в возрасте трех лет.

Реклама

Мама-медведица находилась рядом со своими малышами, наблюдала за окрестностями неподалёку от потомства. Специалистам удалось зафиксировать фазу пробуждения, когда медвежья семья проводит некоторое время возле берлоги, осваиваясь после долгого сна. Как правило, самки с детёнышами остаются в укрытии дольше взрослых самцов, которые могут выходить из берлог уже в феврале–марте, тогда как семьи держатся около жилища до конца апреля.

Видео снято с помощью коптера в Уссурийском государственном природном заповеднике «Земли леопарда» благодаря неравнодушной к природе команде специалистов, в частности Илье Черкашину. Использование дрона позволило запечатлеть диких животных, не нарушая их покой.

Необычный выбор берлоги в скале объясняется гористым рельефом южного Приморья, где гималайские медведи часто предпочитают пещеры привычным дуплам из деревьев мягких пород, таких как тополь, липа, ильм или кедр.

Само пробуждение – процесс небыстрый. Медведицы не сразу уходят далеко от берлоги, вместе с медвежатами продолжительное время могут находиться рядом с укрытием, отдыхая и наблюдая за окружающим миром. На полученных учеными кадрах запечатлена именно эта фаза пробуждения медведей — отдых после зимнего сна и постепенное обследование территории рядом с берлогой. Эта форма поведения мало изучена в поведенческой экологии гималайских медведей.

На особо охраняемых природных территориях «Земли леопарда» обитает два вида медведей – бурый и белогрудый (гималайский). В отличие от бурого, характерного для северных широт, гималайский медведь встречается преимущественно в Юго-Восточной Азии и южной части Дальнего Востока России.