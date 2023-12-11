Уникальный случай: шимпанзе отобрал добычу у орла

Ученые зафиксировали необычное поведение примата в Западной Танзании.

Зоологи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) описали уникальный случай, зафиксированный в долине Исса (Западная Танзания). Венценосный орел, размах крыльев которого достигает двух метров, решил пообедать убитой им молодой антилопой бушбок. Но в этот момент на него напал альфа-самец шимпанзе по кличке Имба — после короткой схватки с орлом он отобрал у него добычу.

После этого другие шимпанзе окружили Имбу: около часа они пытались или забрать антилопу у альфа-самца, или, по крайней мере, выпросить у него кусочек. Однако Имба решил поделиться мясом лишь с одной из самок, а все остальное съел сам. Лишь когда вожак наелся, он позволил другим членам своей группы доесть антилопу, от которой в конце концов остался лишь череп.

Baker, S.A., Stewart, F.A. & Piel, A.K. A case of suspected chimpanzee scavenging in the Issa Valley, Tanzania. Primates (2023). https://doi.org/10.1007/s10329-023-01099-0

Подобный случай поведения у шимпанзе был зафиксирован всего второй раз в истории: до этого, в 2019 году, шимпанзе отобрал добычу у леопарда. Кроме того, зоологи не раз видели, как шимпанзе отбирают добычу у бабуинов.

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«Поскольку шимпанзе — один из ближайших родственников человека, наблюдение за ними позволяет понять, как именно вели себя предки Homo sapiens, которые жили 6-8 миллионов лет назад. Кроме того, это путь к пониманию эволюции человеческого поведения», — отметил Сэм Бейкер, автор научной статьи о случае в долине Исса.

По мнению ученых, вероятнее всего, социальное поведение предков человека лишь усложнялось со временем, двигаясь от пассивного собирания падали к агрессивному отбиранию добычи у других хищников. А следующей эволюционной ступенью стало сотрудничество — ключ к успешной охоте.

Ранее у самцов шимпанзе впервые обнаружили ночную эрекцию — до этого о таком явлении было известно только у людей мужского пола.