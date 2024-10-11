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Ураган «Милтон» прошёлся по Флориде: минимум 10 человек погибло

Фото: Florida Fish and Wildlife
Фото: Florida Fish and Wildlife
Фото: Florida Fish and Wildlife

Миллионы остались без электричества на юго-востоке США.

«Милтон» уже назвали самым быстро формирующимся ураганом категории 5 за всю историю наблюдений: всего за два дня ураган разросся от «тропической депрессии» (самая низкая категория по шкале тропических циклонов) до пятой категории по шкале Саффира – Симпсона, при которой порывы ветра достигают 249 км/ч.   

Пока ураган только подступал к побережью США, метеорологи зафиксировали ужасающие порывы ветра над Атлантическим океаном силой до 290 км/ч.

«Милтон» обрушился на западное побережье Флориды ночью 9 октября многочисленными торнадо и волнами высотой в 8,5 метров. Однако по мере приближения к суше шторм ослаб до 3 категории опасности со скоростью ветра в 190 км/ч. 

The Mirror сообщает, что жертвами шторма стали как минимум 10 человек: два человека погибли в городе Сент-Питерсберг в округе Пинеллас, трое в округе Волуша, ещё пятеро в округе Сент-Люси. По словам властей, количество жертв может вырасти, так как спасатели продолжают расчищать завалы и устранять последствия шторма. 

На офисное здание газеты Tampa Bay Times в Сент-Питерсберге упал кран, от сильных разрушений пострадал стадион Тропикана-филд – домашняя арена для бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рейс» — не говоря уже о крышах частных домов. Полный масштаб ущерба во Флориде станет понятен в следующие сутки после прояснения. 

Сейчас мощность «Милтона» снизилась до категории 1, но метеорологи предсказывают продолжение подъема уровня воды в течение нескольких дней.

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