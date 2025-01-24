Уровень углекислого газа на планете побил антирекорд

Экологи винят в этом лесные пожары.

Рекордный скачок в уровне углекислого газа был зафиксирован в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, рассказали британские метеорологи The Guardian.

Данные показали, что уровень CO2 в атмосфере Земли вырос на 3,6 частей на миллион – до 427 частей на миллион. Наблюдения в обсерватории ведутся с 1958 года (так называемая «кривая Киплинга»). За последние десятилетия они фиксируют значительный рост присутствия углекислого газа в атмосфере планеты. Отсчет начинался с концентрации CO2 в 280 частей на миллион – такой уровень был зарегистрирован в начале измерений, до того, как сжигание ископаемого топлива приобрело массовый характер.

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В 2024 году из-за массовых лесных пожаров в атмосферу были выброшены миллиарды тонн углекислого газа, притом что выбросы CO2 от сжигания угля, нефти и газа были и без того рекордно высокими.

Климатологи отмечают, что природный феномен Эль-Ниньо, спровоцировавший более жаркие и сухие условия в тропиках, тоже сыграл свою роль в распространении пожаров и уровне CO2. Подобные погодные условия ограничивают рост растений, которые как раз и помогают удалять из атмосферы углекислый газ, вырабатываемый человеком.

Нарастающий климатический кризис был особенно заметен в прошлом году: в 2024 году средняя температура по миру достигла рекордных значений, провоцируя штормы и наводнения. Из-за повышения глобальных температур была впервые побита отметка в 1,5 °C температурного роста, установленная Парижским климатическим соглашением.

Климатологи настаивают, что руки опускать рано и нужно продолжать придерживаться программы по сокращению выбросов и замедлению глобального потепления. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рост уровня CO2 будет ниже – хотя бушующие в Калифорнии пожары тоже могут повлиять на показатель.