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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Успейте принять участие в фотокуонкурсе «Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений»

Фотографы-путешественники, не забудьте поучаствовать! На телеканале ждут ваши снимки от Калининграда до Камчатки.

На телеканале «Моя планета» проходит фотоконкурс для тех, кто успевает замечать красоту и уникальность окружающего мира. Организаторы конкурса призывают показать на ваших снимках Россию такой, какой вы ее увидели в своих путешествиях по стране. 

На конкурс можно отправлять фотографии любых жанров и направлений. Это может быть портрет колоритного местного жителя, ландшафтные снимки природных объектов, фотографии городских архитектурных шедевров или необычных музейных экспонатов.  

50 лучших снимков, отобранных редакцией телеканала, станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.

На «Моей Планете» ждут ваши фотографии со всех уголков нашей страны — от Балтийского моря до Тихого океана, от Мурманска до Сочи! Не забудьте поделиться подробностями: как создавались фотографии? Что вас вдохновило? А что осталось за кадром? Пусть ваши впечатления и снимки станут настоящей коллекцией и воодушевят других на новые открытия и путешествия. 

Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 15 мая.

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