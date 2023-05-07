Успейте принять участие в фотокуонкурсе «Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений»

Фотографы-путешественники, не забудьте поучаствовать! На телеканале ждут ваши снимки от Калининграда до Камчатки.

На телеканале «Моя планета» проходит фотоконкурс для тех, кто успевает замечать красоту и уникальность окружающего мира. Организаторы конкурса призывают показать на ваших снимках Россию такой, какой вы ее увидели в своих путешествиях по стране.

На конкурс можно отправлять фотографии любых жанров и направлений. Это может быть портрет колоритного местного жителя, ландшафтные снимки природных объектов, фотографии городских архитектурных шедевров или необычных музейных экспонатов.

50 лучших снимков, отобранных редакцией телеканала, станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.

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На «Моей Планете» ждут ваши фотографии со всех уголков нашей страны — от Балтийского моря до Тихого океана, от Мурманска до Сочи! Не забудьте поделиться подробностями: как создавались фотографии? Что вас вдохновило? А что осталось за кадром? Пусть ваши впечатления и снимки станут настоящей коллекцией и воодушевят других на новые открытия и путешествия.

Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 15 мая.