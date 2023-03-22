Утренняя зарядка от дальневосточного леопарда: видео

Самка дальневосточного леопарда попала на видео во время cладких «потягушек» в дикой природе. Это произошло в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, единственном месте, где живут самые редкие леопарды в мире.

На видео можно увидеть, как леопардесса под кодовой кличке Leo 190F показывает неспешную зарядку: ложится, садится и встает, делает растяжки, разогревает мышцы, потягивает поочередно передние и задние лапу, спину, а в завершение широко зевает.

Хищница поддерживает себя в хорошей физической форме и может похвастать истинно кошачьим изяществом. При этом совсем недавно она стала мамой – ученым известно, что она принесла на свет одного котенка.

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Специалисты считают, что подобные занятия «фитнесом» помогают кошкам поднять кровяное давление, уровень которого опускается после сна. Когда мышцы начинают двигаться при потягивании, из них также выводятся токсины и побочные продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в периоды бездействия.

Дальневосточный леопард – это один из самых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. По последним данным, в дикой природе осталось всего около 120 особей. Они живут в труднодоступных районах Дальнего Востока России.

Видео получено с помощью фотоловушки. Всего на «Земле леопарда» установлено более 500 автоматических лесных камер, которые позволяют ученым наблюдать за жизнью диких животных и при этом не беспокоить их. Это самая большая сеть фотомониторинга среди российских заповедников и нацпарков.