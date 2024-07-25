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В Африке заметили жирафа с очень странной шеей

Фото: Lynn Scott

Необычная особенность животного может быть следствием перелома.

Трэвел-блогер Линн Скотт опубликовала фотографию жирафа с необычно изогнутой шеей, сделанную в Национальном парке «Крюгер» в ЮАР. Рейнджер, сопровождавший группу, не проявлял беспокойства по поводу неподвижности животного. Место съемки не раскрывается, чтобы защитить жирафа от браконьеров. Причина деформации шеи неизвестна, но пользователи соцсетей предположили, что она могла быть сломана.

Ветеринар Сара Фергюсон, специализирующаяся на жирафах, отметила, что без исследований нельзя утверждать, что кости были сломаны, но признала, что животное страдает от кривошеи. Фергюсон встречала случаи кривошеи у жирафов в зоопарках и в дикой природе, но не видела настолько деформированной шеи, как у жирафа на фото. Известно, что дикие жирафы могут выжить после перелома шеи, но возраст жирафа на фотографии не позволяет предположить, что он участвовал в схватке за самку.

Ранее сообщалось, что в американском зоопарке родился жираф без пятен.

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