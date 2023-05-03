В Алтайском крае появился новый заказник

Он получил название «Рубцовская степь».
Природный заказник «Рубцовская степь» создан на территории Егорьевского и Рубцовского районов Алтайского края, сообщает Минприроды региона. Площадь заказника составляет 22,6 тысяч гектаров.
Отмечается, что в равнинной части края степи сохранились очень небольшими фрагментами среди пахотных угодий. Одним из наиболее крупных сохранившихся массивов является Рубцовский степной массив, который включает как ранее не распахивавшиеся участки (около 1/3 всей площади проектируемого заказника), так и степи, восстанавливающиеся уже в течение 30-40-лет.
Ценность территории нового заказника заключается в том, что на ней встречаются крупные популяции редких охраняемых видов. Среди растений это, в первую очередь, три вида перистых ковылей (Stipa pennata), а также тюльпан поникающий (Tulipa patens), ирис сизоватый (Iris glaucescens), эремурус алтайский (Eremurus altaicus); среди животных – степная гадюка (Vipera renardi), степной лунь (Circus macrourus), курганник (Buteo rufinus), большой тушканчик (Allactaga major) и степной шмель (Bombus fragrans).
Всего на территории заказника отмечено 13 видов растений и 23 вида животных, включенных в Красную книгу Алтайского края.
Территория заказника поделена на три зоны: зона охраны водно-болотных угодий, включающая озеро Соленое с прилегающей территорией; зона охраны водно-болотных угодий, включающая озеро Горчина с прилегающей территорией; и зона охраны степных экосистем, к которой относится остальная территория заказника. Для этих зон установлен дифференцированный режим особой охраны, направленный на оптимизацию хозяйственной деятельности и снижение нагрузки на экосистемы.
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