В Англии собака спасла застрявшего в машине пенсионера

Пожилому мужчине грозила смерть от переохлаждения.

В городе Рингвуд (графство Хэмпшир, Великобритания) соседская собака спасла от смерти 94-летнего Морриса Коэна, когда тот застрял в машине.

Все началось с того, что у Коэна, когда тот выходил из автомобиля, сломалась трость. Пенсионер упал — его левая рука застряла под педалями сцепления и тормоза, а ноги свесились из салона.

«Я звал на помощь, но меня никто не слышал, хотя ворота гаража были подняты», — рассказал Коэн.

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В итоге он провел целую ночь в открытой машине при отрицательной температуре воздуха — ему грозила смерть от переохлаждения. Однако на утро следующего дня Коэна нашел соседский пес по кличке Роджер породы джекапу. Джекапу (Jackapoo) – дизайнерская порода, помесь пуделя и джек-рассел-терьера.

Роджер начал громко лаять, чем привлек внимание своей хозяйки Фрэнсис Уолл. Та увидела, что Моррис Коэн в беде, и сразу же вызвала сотрудников экстренных служб.

Спасатели достали пенсионера из машины, оказали ему первую помощь, а затем отвезли в больницу. Коэн провел там десять дней, а затем полностью восстановился и отправился домой. Он очень благодарен Роджеру за спасение и отправил псу лакомства на Рождество.

«Я обязан своей жизнью этой собаке. Она, без сомнения, спасла меня. Люди в больнице сказали, что, если бы я пробыл в машине еще час или около того, я бы умер», — сказал пенсионер.

А хозяйка Роджера отметила, что очень гордится поступком своего питомца.

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