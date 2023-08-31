В Антарктиде массово погибают птенцы императорских пингвинов

Ученые говорят, что это ставит под угрозу исчезновения четыре из пяти колоний пингвинов Западной Антарктиды.

Новое исследование показало, что в этом году рекордно низкий уровень морского льда повлек за собой массовую гибель птенцов императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri) из четырех колоний в Западной Антарктиде. Это открытие подтверждает прогнозы о том, что к 2100 году исчезнут 98% всех императорских пингвинов в мире.

«Мы никогда не видели, чтобы императорские пингвины теряли в численности в таком масштабе за один сезон. Утрата морского льда в этом регионе во время антарктического лета сделала маловероятной возможность выживания птенцов», – Питер Фретвелл, специалист по географической информации из Британской антарктической службы.

Императорские пингвины, самые высокие и тяжелые из ныне живущих пингвинов, нуждаются в стабильном морском льде, который прочно примерзает к берегу, чтобы выжить и размножаться. Они спариваются и откладывают яйца во время антарктической зимы, с мая по июнь, а птенцы появляются после инкубационного периода, продолжающегося около 65 дней.

Птенцы остаются покрытыми тонким пухом до ноября, когда у них появляются водонепроницаемые перья. До этого птенцы сильно зависят от своих родителей, и морской леж является необходимым условием их выживания.

Несмотря на то что пингвины великолепно плавают, взрослым особям всех колоний, разбросанных по Антарктике, нужно выкормить птенцов на морском льду до того, как он растает с наступлением весны. А несколько лет назад площадь ледового покрова в Антарктиде стала резко сокращаться. Если птенцы не успеют сменить серый пух на взрослые, непромокаемые перья до того, как лед растает, то молодые птицы утонут. Нечто подобное уже замечали в других колониях.

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«Если морского льда слишком много, путешествия за пищей в океан становятся для родителей долгими и трудными, поэтому птенцы могут умереть от голода. А из-за слишком малого количества морского льда птенцы рискуют утонуть», – Стефани Женуврье, эколог морских птиц и научный сотрудник Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе.

Исследователи наблюдают за императорскими пингвинами, используя их помет, или гуано – экскременты колонии оставляют на снежном ландшафте коричневые пятна, которые можно увидеть из космоса. За последние 14 лет спутниковые снимки выявили здесь наличие пяти относительно небольших колоний, которые каждый год возвращаются в одни и те же места в районе моря Беллинсгаузена в Западной Антарктиде для размножения.

В новом исследовании ученые проанализировали спутниковые снимки этого региона и обнаружили, что четыре из этих пяти колоний, вероятно, потеряли всех своих птенцов в этом году из-за сокращения морского льда. По их данным, за последние два года наблюдался самый низкий уровень морского льда с тех пор, как 45 лет назад начался спутниковый мониторинг. Исследователи зафиксировали огромные потери в центральной и восточной части моря Беллинсгаузена, где морской лед полностью растаял в ноябре 2022 года.

Ученые предупреждают, что, если эта закономерность сохранится, это может иметь «серьезные последствия» для императорских пингвинов, которые уже занесены в список исчезающих видов США как находящиеся под угрозой исчезновения.

Это первый зарегистрированный случай, когда региональная потеря морского льда привела к массовому вымиранию птенцов императорских пингвинов.

«Наши результаты показывают четкую связь между негативными аномалиями морского льда и провалом в размножении императорских пингвинов», – пишут исследователи.

Согласно исследованию, императорские пингвины реагируют на локальную потерю морского льда, переключаясь на более стабильные места размножения в следующем году. Но эта стратегия больше не будет устойчивой, если в ближайшие десятилетия исчезнут большие участки их морозной среды обитания, говорят исследователи.