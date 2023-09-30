В Антарктиде выросли цветы из-за глобального потепления

Средняя температура в регионе за 100 лет выросла на два градуса Цельсия.

За минувшие 100 лет средняя температура в Антарктиде поднялась на два градуса Цельсия, из-за чего на континенте не только уменьшилась площадь льда, но и начали расти цветы вместе с другими растениями.

«За последний век температура поднялась, но, судя, по нашим прогнозам, температура воздуха в 2096 году, вероятно, будет на шесть градусов выше, чем в 2022 году», — рассказали ученые.

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При этом, по данным специалистов, лишь около одного процента площади Антарктиды пригодны для произрастания растений — вся остальная территория покрыта толстым слоем льда и снега. Однако ближе к началу весны воздух на континенте прогревается практически до точки таяния, а ледовый панцирь начнет уменьшаться.

Благодаря этому новые территории для антарктической флоры становятся свободными. Из-за глобального потепления число растений в Антарктиде уже сильно выросло, а концу XXI века площадь, которую они занимают, может стать больше в три раза.

«Мы предвидим появление тысяч квадратных километров новых областей безо льда, где повышенные температуры и доступная вода создадут новые среды для роста», — заключили климатологи.

Ранее сообщалось, что огромный айсберг размером почти с Лондон откололся от шельфового ледника Антарктиды неподалеку от одной из исследовательских станций.