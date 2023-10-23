В Архангельской области создали новый заказник

Он расположен в долине реки Пёзы.

В Архангельской области зарегистрирован 36-й природный заказник регионального значения: он расположен на востоке Мезенского округа в долине реки Пёзы, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

По словам Цыбульского, площадь заказника охватывает площадь в 412 гектаров. На территории новой охраняемой территории обитают 24 вида животных, занесенных в Красную книгу Архангельской области, из которых 11 включены и в Красную книгу РФ.

Кроме того, среди растений выявлены редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения. А в речной системе Пёзы водится ценная с хозяйственной и научной точек зрения рыба.

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«Будем работать над сохранением природного богатства заказника. В будущем также рассмотрим возможность развития на его территории экологического, научного, охотничьего и рыболовного видов туризма», – добавил Цыбульский.