В Арктике обнаружили десятки краснокнижных насекомых

Множество редких бабочек-траурниц видели в одном из заповедников Мурманской области.

В Ковдоре (Мурманская область) заметили десятки краснокнижных бабочек-траурниц — об этом сообщила пресс-служба Ковдорского краеведческого музея. По словам его представителей, такие бабочки — большая редкость для арктического региона. Обычно их можно встретить в березовых рощах — траурницы любят лакомиться березовым соком — а расцветка бабочек меняется от сезона к сезону.

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«Энтомологи отмечают, что на цвет траурниц влияет температура, при которой происходит развитие куколки. Чрезмерный холод вызывает гормональные сбои — отсюда и более темная окраска, и выцветание каймы до белого, и возможное исчезновение голубых пятен над каймой», — рассказали специалисты.

Ранее сообщалось, что британские исследователи обнаружили новый род бабочек. Их отличительная черта — характерные оранжевые крылья и пятна на них, похожие на глаза. Такой внешний вид побудил команду ученых назвать этот род именем Саурона, темного владыки Мордора, чье всевидящее огненное око наводило ужас на Средиземье в саге Джона Толкина «Властелин колец».