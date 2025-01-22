Только этого не хватало: в Австралии нашли новый вид крупны ядовитых пауков

Их размеры могут достигать 4,5 сантиметров.

Австралийские исследователи обнаружили новый вид больших и опасных воронковых пауков. В 2018 году эксперт по паукам Кейн Кристенсен нашел первых представителей этого вида в городе Ньюкасл. Позднее Австралийский музей подтвердил, что это новый вид, который получил имя Atrax christenseni в честь открывшего его ученого.

Как сообщил Кристенсен, размеры этих пауков могут достигать 4,5 см, а их мощные клыки способны ввести больше яда, чем у других видов воронковых пауков. Глазастые арахнологи заметили: особенностью Atrax christenseni является уникальная форма эмболюса, важного паучьего элемента в процессе размножения (по сути, эмболюс выполняет функцию пениса).

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Укусы этих пауков приводят к серьезным симптомам, таким как мышечные судороги и усиленное потоотделение, и без быстрого медицинского вмешательства могут закончиться смертью. Однако уже доступное противоядие эффективно и против этого нового вида.

Ранее сообщалось, что команда биологов из Вьетнама, Сингапура и Индонезии выявила и описала новый вид гигантских морских изопод. Этот вид получил название Bathynomus vaderi в честь Дарта Вейдера из «Звездных войн». Исследователи отметили, что форма головы ракообразного напоминает знаменитый шлем легендарного злодея.