В Австралии нашли жабу размером с футбольный мяч

Ей дали прозвище «Тоадзилла».

Огромная жаба-ага (Rhinella marina), пойманная в австралийском Квинсленде, весит 2,7 кг, что делает ее самым крупным экземпляром этого вида за всю историю наблюдений.

Рейнджеры наткнулись на здоровенную амфибию 19 января в национальном парке Конуэй, когда они проводили работы по изучению гусениц. Они объявили о своем открытии в соцсетях, написав, что были «шокированы, обнаружив чудовищную жабу», которая весила столько же, сколько петух.

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«Честно говоря, я просто не могла в это поверить, никогда не видела подобного. Жаба вздрогнула, когда я подошла к ней, и я крикнула своему начальнику, что нашла футбольный мяч с ногами», – Кайли Грей, рейнджер Департамента окружающей среды и науки Квинсленда.

Грей описала находку как «большую бородавчатую, коричневую, уродливую жабу, просто сидящую в грязи». Она и ее коллеги думают, что это была самка, из-за размера, поскольку самки этих жаб действительно вырастают крупнее самцов.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, официально самой крупной из известных жаб является жаба-ага, найденная в 1991 году также в Австралии и весившая 2,65 кг.

Взвесив жабу, рейнджеры усыпили ее «из-за вреда окружающей среде, который они наносят».

«Жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих», – объяснила Грей.