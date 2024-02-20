В Австралии обнаружили 24-летнего утконоса. Обычно они живут не дольше семи лет!

Это один из старейших представителей вида в мире.

Биолог Джемма Сноуболл и ее коллеги осматривали изолированную популяцию утконосов (Ornithorhynchus anatinus) в ручье Melbourne creek, когда обнаружили самца с меткой (01F6-03FF) на задних лапах. С 1996 по 2007 год было проведено масштабное исследование местных утконосов: их отлавливали, снабжали цветными метками и после сбора данных отпускали на волю, поэтому обнаружение метки не было чем-то необычным.

Со штампом «01F6-03FF» зоологи из Экологической службы Австралии знали только то, что самец был пойман когда-то раньше.

«Я узнала о возрасте утконоса только через несколько дней, когда проверила данные и поговорила с другими биологами. Я была шокирована и взволнована, когда узнала об этом», – Джемма Сноуболл.

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Метка была датирована концом 2000 года, когда возраст самца из Монбалк-Крик, одной из 10 различных популяций утконосов Мельбурна, составлял чуть больше года. В конце прошлого года его поймали, измерили и взвесили во второй раз. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Australian Mammalogy, утконосу было чуть меньше 24 лет. Это новый рекорд продолжительности жизни для диких утконосов. Самец на три года старше другого самца и самки из реки Шолхейвен в Новом Южном Уэльсе. При этом, он все еще здоров и сексуально активен.

Предыдущее долгосрочное исследование утконосов Мельбурна показало, что около 25 процентов отловленных животных были старше девяти лет, 36 процентов – от шести до восьми лет и 40 процентов – от трех до пяти лет.

В природе редко встречаются самцы утконосов старше семи лет. В брачный сезон они сталкиваются с повышенным риском гибели, поскольку тратят слишком много энергии и времени на поиски самок и сражения с соперниками. Однако в ручье Монбалк плотность популяции этих животных невысока, а соотношение полов почти равное, что снижает уровень конкуренции между самцами.

30-летняя самка утконоса из зоопарка Виктории Фото: Jason Edwards

«Мы все еще изучаем верхний предел продолжительности жизни утконоса и то, что этот вид может делать в неволе без давления хищников», – пишут исследователи.

Хотя 01F6-03FF считается старейшим утконосом в дикой природе, абсолютный рекорд принадлежит пойманной в 1993 году 30-летней самке, которая проживает в зоопарке Виктории и до сих пор достаточно активна и здорова.