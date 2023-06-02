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№ 5

Март 2023

Russian Traveler 01/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

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В Австралии обнаружили новый вид геккона с психоделическими глазами

Фото: Anders Zimny/Sadlier et al. 2023

Рептилии отлично умеют маскироваться в лесах.

В Австралии обнаружили новый вид геккона с очень необычными и красивыми глазами. Об этом сообщает портал LiveScience.

Новый вид получил рептилий название Strophurus spinula. Геккон небольшой – в длину он достигает всего-то шести сантиметров. Отличает его колючий хвост и пятнистый узор из белых и серых чешуек. Этот узор покрывает даже глаза гекконов!

Рептилии обитают в лесах на юго-западе Австралии и отлично умеют маскироваться. Исследователи пока точно не знают, насколько велика их популяция.

Strophurus spinula стал 21-м видом, идентифицированным в роду Strophurus — эндемика Австралии. До последнего он считался частью близкородственного вида Strophurus assimilis, также известного как колючий геккон Голдфилдс. Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Records of the Western Australian Museum, ученые провели генетический анализ рода и пришли к выводу, что это все же новый вид.

Более подробное изучение Strophurus spinula показало, что их можно отличить от Strophurus assimilis и других гекконов с колючим хвостом по прямым и неравномерно расположенным шипам вдоль тела и увеличенным шипам на хвосте. При этом, как и другие гекконы, Strophurus assimilis может выделять из желез возле хвоста безвредное и неприятно пахнущее вещество, чтобы отпугивать хищников.

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