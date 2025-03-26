В Австралии обнаружили самую опасную гадюку в мире — у нее три клыка

Ядовитая змея вырабатывает в два раза больше яда, чем её смертоносные родственники.

Австралийская фауна как всегда стремится порадовать нас значительной отдаленностью от нашего континента. В австралийском парке рептилий впервые заметили смертельную змею с тремя клыками. По словам руководителей парка, из-за редкой мутации рептилия может оказаться «самой опасной гадюкой в мире».

Змеи из рода Acanthophis – существа и без мутаций опасные. Несмотря на броскую внешность и симпатичные переливы, представители этой группы могут наносить своим жертвам быстрые и смертоносные удары, а затем молниеносно впрыснуть в них яд из своих клыков. Яд, содержащий нейротоксины, вызывает у жертв паралич и в 50% случаев приводит к смерти – конечно, если вовремя не ввести противоядие. Проживают эти рептилии в основном в Австралии и Новой Гвинее.

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А вот у найденной в Австралии змеи клыков оказалось целых три – и вырабатывает она в два раза больше яда, чем другие «двузубые» представители Acanthophis. В парке не уверены, связан ли такой большой выпуск нейротоксинов с наличием третьего клыка или просто с особенностью змеи. Интересно, что смотрители парка обнаружили редкую мутацию лишь спустя семь лет тесного взаимодействия с гадюкой (она участвует в «программе по яду», то есть её яд собирают, подсовывая змее специальный контейнер для укуса).

По словам сотрудников парка, находка стала для них большой неожиданностью, так как подобного они «раньше не видели». В Австралии до этого уже регистрировали змей с тремя клыками, но никто из них не был представителем рода Acanthophis. Конечно, подобная аномалия может быть связана с процессом замены клыков, свойственным гадюкам: когда новый «запасной» клык вырастает позади активного. Правда, в такой ситуации старые клыки сбрасываются, а у нашей героини подобного не произошло, и теперь она живет сразу с тремя клыками.