В Австралии открыли новый вид змей

Ученые считают, что эта рептилия не может принести серьезный вред человеку.

Группа исследователей из Университета Аделаиды, Музея Южной Австралии и Музея Западной Австралии идентифицировала новый вид змей. Пустынная змея получила название Demansia cyanochasma.

В прошлом эту змею ошибочно принимали за другой вид, но теперь исследователи изучили образцы тканей и обнаружили, что она отличается от своих близких родственников.

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«У этой змеи голубоватое тело с медными головой и хвостом. У нее также много черных вкраплений на чешуе, как и у ее ближайшего родственника. Эти тонкие, но устойчивые различия во внешнем виде и генетические данные привели к тому, что мы идентифицировали этот новый вид змеи», – Джеймс Нанкивелл, ведущий автор исследования из Университета Аделаиды.

Это быстрая, стройная змея, которая использует свою скорость, чтобы преследовать ящериц, прежде чем поразить свою жертву ядом.

«Хотя пустынная змея умеренно ядовита, ее укус, хотя и болезненный, вряд ли причинит человеку серьезный вред. Укусы плетистых змей крайне редки, поскольку они очень пугливы и склонны убегать при первых признаках опасности», – сказал Нанкивелл.

Demansia cyanochasma может вырастать до 90 сантиметров. Она активна в течение дня. Пустынные змеи распространены в отдаленных районах, и, по мнению ученых, эта конкретная змея не находится под угрозой исчезновения.

«Это исследование продолжает подчеркивать богатое разнообразие рептилий, обитающих в пустынях Австралии. В нашей стране обитает больше видов рептилий, чем где-либо еще в мире, и еще больше видов ждут своего открытия», – заявил Нанкивелл.