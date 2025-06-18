В Австралии спасают самую опасную в мире птицу

Двухметровые южные казуары имеют славу птиц-убийц: на их счету уже несколько жертв и множество нападений. Правда, большинство из них были совершены в целях обороны.

Южные казуары (Casuarius casuarius) считаются самыми опасными птицами в мире – но в живой природе Австралии они играют важнейшую роль. Именно поэтому за судьбу этих «живых динозавров» Австралии с их грозным шлемом борются с особенным упорством.

Южные казуары находятся на грани вымирания, и в Австралии продолжают разрабатывать план их спасения. Для этого австралийское правительство сотрудничает не только с местными природоохранными организациями, но и с коренными народами.

Фото: cuatrok77 / Flickr

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Большего всего власти беспокоятся за южную популяцию казуаров. Они часто попадают в аварии из-за разрушения их природных мест обитания, а также становятся жертвами нападений собак. Ранее мы рассказывали, что одна из частей плана по спасению этих вымирающих птиц заключается в выкупе природных земель, чтобы создавать коридоры для их эффективного перемещения, и в установке дорожных знаков.

Почему же спасение когтистых казуаров, которые периодически атакуют людей, так важно? Дело в том, что только казуары способны употреблять и проглатывать некоторые токсичные плоды и крупные косточки растений, а затем распространить их по окружающей среде через естественные испражнения. Поэтому борьба за уникальный (и, кстати, очень симпатичный) вид продолжается.